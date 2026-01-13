Морозы до 20 градусов, на дорогах гололедица: синоптики рассказали, стоит ли ждать потепления в Украине 14 декабря

В среду, 14-го января в Украине погода останется без особых изменений. Каких-то существенных осадков синоптики не ожидают, хотя "небольшой снег" может быть в центре, на западе и юге страны. Ветер также будет не сильным – не быстрее 3-8 м/с, – и переменных направлений.

Видео дня

Таким образом, ночью будет от 10 до 15 градусов мороза, а на севере – от минус 15 до минус 20 градусов. Конечно, днем будет несколько теплее, минус 9-14 (на западе – 7-12 мороза, а на юге – 2-6 градусов ниже нуля). Об этом рассказала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

Внимание к прогнозу

Наталья Диденко довольно регулярно рассказывает украинцам о погоде. И сегодня она обратила "особое внимание к прогнозу" по двум объединенным причинам – "сложной погоды и ситуации с последствиями российского террора".

"Внимательно и особенно тщательно следя за прогнозами, у меня уже закружилась голова от ежедневных уточнений и скачков прогноза погоды. Потому что каждый день это наше желанное ослабление мороза пихают то раньше, то позже, то с 15-го, то с 17-го января. Еще вчера в прогнозе было пару волн ослабления мороза, и в последней диаграмме для Киевачетко видно, что в ближайшее время что-то не видно каких-то послаблений", – рассказала Наталья и показала указанную диаграмму.

Выводы из диаграммы

"14-го января в Украине удержится морозная погода с температурой воздуха ночью минус 10-15 градусов, на севере – минус 15-20 градусов. В течение дня 14-го января ожидается минус 9-14, на западе – минус 7-12, на юге – минус 2-6 градусов. На дорогах гололедица", – такой вывод сделала синоптик.

По ее словам, "в ближайшем синоптическом будущем будет преобладать морозная погода".

"Поэтому одевайтесь тепло, читайте что-то хорошее, расскажите детям, как вы когда-то на санках катались и сосульки грызли, и поддерживайте себя и тех, кто рядом", – посоветовала Наталья.

Прогноз от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре уточняют, что 14 января в Украине "спокойная без существенных осадков все еще холодная погода". Ее определяет поле высокого давления над страной.

"Лишь на крайнем западе страны приближение атмосферного фронта с запада, а в Крыму и Приазовье несколько более теплая и влажная воздушная масса с Черного моря обусловят небольшой снег", – отмечают синоптики.

Их температурный прогноз совпадает с прогнозом госпожи Наташи: температура ночью 12-17° мороза, в северных областях до 20°, днем 8-13° мороза; на Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза.

Как сообщал OBOZ.UA, такая "настоящая зимняя погода с сильными морозами" в Киеве и области продержится до конца недели. Однако уже начиная с 21 января в регионе ожидается значительное потепление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!