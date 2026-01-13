Когда морозы отступят от Киева: в столице прогнозируют резкий скачок на 15 градусов

В Киеве и области до конца недели будет держаться настоящая зимняя погода с сильными морозами. Однако уже начиная с 21 января в регионе ожидается значительное потепление.

Соответствующую информацию опубликовали портал Sinoptik и Украинский гидрометцентр. Зима пока не отступает.

Что рассказали синоптики

Так, по информации Укргидрометцентра, 13-17 января на Киевщине и в городе Киеве удержится настоящая зимняя погода. В дальнейшем ее будет формировать поле высокого давления и в целом холодная воздушная масса, в которой температура будет очень зависеть от облачного неба и прояснений, поэтому она и будет испытывать колебания.

В столичном регионе будут преобладать морозные ночи, особенно по области, с минимальной температурой 15-20°С мороза и низкой дневной максимальной в еще более широком диапазоне: от 7-12°С мороза до 10-15°С мороза. В Киеве ночью ожидаем 14-17°С мороза, днем около 10°С мороза.

Лишь днем 15 января и ночью 16 января рассчитываем на небольшой снег. Слабый до умеренного ветер будет менять свое направление с западного на юго-восточный.

Стоит добавить, что, согласно информации портала Sinoptik, в первой половине следующей недели, с 21 января, в Киеве и области ожидается потепление. Днем температура воздуха прогреется до +1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала недели в Украине и дальше будут держаться низкие температуры. В некоторых областях термометры покажут до -20 градусов. Во вторник, 13 января, морозы усилятся, а на дорогах ожидается гололедица.

