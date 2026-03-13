Могут получить офицерское звание и служить по специальности: в Минобороны рассказали об изменениях для мобилизованных ІТ-специалистов

В Украине мобилизованные специалисты в сфере IT смогут получать первичное офицерское звание и работать в армии по своей специальности. Соответствующие изменения введены для усиления цифровой трансформации Сил обороны и привлечения технологических специалистов к развитию военных систем и сервисов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Соответствующие изменения закреплены указом президента Украины №214/2026.

Согласно новым правилам, военнослужащие, которые проходят службу по мобилизации или призыву и имеют IT-комплектации, после отбора могут получить первичное офицерское звание младшего лейтенанта. Такие военные будут назначаться на должности специалистов по цифровой трансформации в структуре Сил обороны.

Решение о присвоении звания будет принимать министр обороны. Перед этим кандидатуру должны согласовать в блоке цифрового развития Минобороны, после чего издается соответствующий приказ.

Отбор ІТ-специалистов будет проходить в два этапа. Сначала первичный отбор будут осуществлять командиры воинских частей среди мобилизованных военнослужащих. Далее документы кандидатов будут проверять в Министерстве обороны, где также могут провести собеседование с представителями директората цифровой трансформации.

В случае успешного прохождения всех процедур военнослужащий получает офицерское звание и назначение на профильную должность.

В Минобороны отмечают, что такие изменения должны помочь системно привлекать в войска людей с опытом в ИТ, инженерии и технологиях и быстрее внедрять современные цифровые решения в подразделениях.

Ранее в ведомстве также сообщали о запуске так называемой ИТ-вертикали – сети специалистов по цифровой трансформации на разных уровнях Сил обороны, от батальонов до Генерального штаба. Они будут заниматься внедрением новых цифровых систем, сбором обратной связи от военных и формированием запросов на технологические решения для армии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что продолжается и мобилизация населения. Но система комплектования Сил обороны уже в корне изменилась, и наряду с классической мобилизацией, когда подразделение службы определяет командование, сегодня в Украине успешно действует рекрутинг. Это механизм прозрачного поступления на службу по контракту или через мобилизацию, где приоритетом является профессия и пожелания кандидата.

