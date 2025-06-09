Могут ли забронированные работники поехать за границу в отпуск: разъяснение Минюста. Видео

Большинство военнообязанных мужчин и призывников с 18 до 60 лет не имеют возможности выезжать за границу во время военного положения. Однако есть ряд исключений. Это, в частности, забронированные работники. Впрочем и здесь есть свои нюансы.

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В Министерстве юстиции дали разъяснения для OBOZ.ua, кто из таких мужчин имеет право на выезд за границу во время военного положения. И посоветовали тем, кто планирует ехать в отпуск, а не в командировку, уточнять информацию у государственной пограничной службы.

"Забронированные работники могут выезжать за границу. Однако есть нюанс. Для мужчин от 18 до 60 лет выезд ограничен, исключение - официально забронированные работники с полным пакетом документов", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сейчас в правилах четко прописан выезд в командировку, а вот отпуск - на усмотрение пограничника. Впрочем, напомнили в ведомстве, чтобы попытаться пересечь границу, нужен загранпаспорт, военно-учетный документ с отметкой о бронировании, выписка из приказа об отпуске и документы, подтверждающие цель поездки.

Накануне спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко пояснил, что некоторые военнообязанные мужчины, забронированные работодателем от мобилизации, могут выезжать за границу в отдельных случаях. В частности, это касается и служебной командировки, и отпуска.

Поскольку правила часто меняются и пока не предусматривают четкой процедуры выезда за границу в отпуск для забронированных лиц, окончательное решение принимается индивидуально - на усмотрение работника ГПСУ при прохождении контроля.

Как сообщал OBOZ.UA, наличие бронирования от мобилизации работник может самостоятельно проверить в приложении "Резерв+". Кроме того, предприятие может предоставить военнообязанному справку с портала Дія о бронировании: этот документ стоит носить с собой, чтобы показать по требованию работников ТЦК и СП.

Кто именно может выезжать из Украины и какие документы для этого нужны, читайте в материале OBOZ.UA.

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