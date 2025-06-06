Если есть бронь: могут ли мужчины выезжать за границу Украины и что надо знать

В Украине из-за полномасштабного вторжения действуют режимы военного положения и всеобщей мобилизации, поэтому выезд за границу для мужчин 18-60 лет запрещен. Исключение составляют отдельные категории лиц, не подлежащих призыву.

Видео дня

Среди них, в частности, – забронированные работники. Кто именно может выезжать из Украины и какие документы для этого нужны, читайте в материале OBOZ.UA.

Могут ли выезжать за границу забронированные работники

В Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины указано, что военнообязанные, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, имеют право выезжать из Украины.

Забронированные на период мобилизации и в военное время являются такими лицами, которые не подлежат призыву на военную службу.

Такие лица находятся на специальном воинском учете.

На это указывает пункт 1 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отмечают в Министерстве юстиции.

В то же время в Правилах пересечения границы речь идет только о порядке пересечения государственной границы забронированного работника в командировку.

О возможности пересечения границы во время отпуска – четкого нормативно-правового регулирования нет.

Узнать о порядке пересечения границы в таких случаях можно только из разъяснений Государственной пограничной службы Украины.

В то же время некоторые государственные служащие, например, члены Кабинета министров Украины, заместители министров, судьи, прокуроры, руководители государственных органов, депутаты местных советов, а также другие лица, определенные в ст. 2-14 Правил, не могут пересекать государственную границу с целью отпуска.

Какие документы нужны забронированным для пересечения границы

Гражданам, которые имеют бронь от мобилизации, при пересечении границы понадобятся следующие документы:

– паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

– бумажный военно-учетный документ или электронный вариант в приложении Резерв+ с отметкой о бронировании и внесении в систему "Оберіг";

– выписка из приказа об отпуске или его копия с информацией о стране выезда, сроке пребывания, должности работника и тому подобное;

– другие документы для подтверждения цели поездки.

В Минюсте отмечают: забронированный работник, который едет в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые бы препятствовали выезду, или нарушать правила воинского учета.

Поскольку правила часто меняются и пока не предусматривают четкой процедуры выезда за границу в отпуск для забронированных лиц, окончательное решение принимается индивидуально – на усмотрение работника ГПСУ при прохождении контроля.

Поэтому Минюст рекомендует накануне путешествия уточнять порядок пересечения у работников ГПСУ по телефону 1598 или через другие каналы коммуникации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине могут разрешить бронировать мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске. В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предусматривает важные изменения в организации трудовых отношений во время военного положения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!