Вирус Эболы уже добрался до Европы: в какой стране подтвержден первый случай

Во Франции подтвердили первый случай заражения вирусом Эбола на территории страны с начала нынешней вспышки заболевания в Африке. Пациентом оказался врач гуманитарной миссии, вернувшийся из Демократической Республики Конго, где продолжается масштабная вспышка инфекции.

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Об этом сообщили Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Министерство здравоохранения Франции. Отмечается, что в Европе это уже второй подтвержденный случай опасной болезни.

Первый случай Эболы зафиксирован во Франции

Французское Министерство здравоохранения подтвердило выявление первого случая заболевания вирусом Эбола на территории страны.

Инфицированным оказался медик, работавший в гуманитарной миссии в одном из районов Демократической Республики Конго, где активно распространяется опасная инфекция.

По возвращении во Францию пациента немедленно госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

По данным французских властей, состояние больного в настоящее время стабильное.

Во французском Минздраве подчеркнули, что все необходимые меры безопасности были приняты сразу после прибытия медика в страну.

Пациент находится в специализированном медицинском центре, оборудованном для лечения особо опасных инфекционных заболеваний.

Для его лечения используются специальные изоляционные боксы с отрицательным давлением воздуха и строгие противоэпидемические протоколы.

Власти также начали эпидемиологическое расследование с целью выявления всех лиц, которые могли контактировать с инфицированным.

Все контактные лица должны пройти 21-дневную домашнюю изоляцию и будут находиться под медицинским наблюдением.

В Европе это уже второй случай в ходе нынешней вспышки

По данным ECDC, случай во Франции стал вторым подтвержденным случаем Эболы на территории Европейского Союза и Европейской экономической зоны в ходе нынешней вспышки.

Первый был зафиксирован 19 мая, когда гражданин США, заразившийся в Африке, был эвакуирован для лечения в Германию.

Оба случая связаны с поездками в регионы Демократической Республики Конго, где продолжается эпидемия.

В Конго уже более тысячи подтвержденных случаев

Согласно последним данным ECDC, по состоянию на 24 июня вспышка Эболы, вызванная вирусом Бундибугьо, продолжает распространяться в Демократической Республике Конго и Уганде.

В Конго зарегистрировано 1094 подтвержденных случая заболевания и 277 смертей.

Больше всего пострадала провинция Итури, где зафиксировано 997 случаев заражения.

Только за последние сутки власти сообщили о 46 новых случаях заболевания и еще 10 смертельных исходах.

В Уганде ситуация остается под контролем

В Уганде с начала вспышки подтверждено 20 случаев заражения Эболой, два из которых закончились летальным исходом.

Последний случай там зафиксировали 21 июня, а о новых заражениях с тех пор не сообщалось.

Большинство инфицированных имели прямые связи с Демократической Республикой Конго или контактировали с уже зараженными лицами.

Для Европы риск остается низким

Несмотря на появление случаев в Германии и Франции, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценивает риск заражения для жителей стран ЕС как очень низкий.

В ведомстве подчеркивают, что все случаи носят импортированный характер, а системы медицинского контроля и эпидемиологического надзора позволяют оперативно выявлять и изолировать инфицированных.

Также во Франции уже ввели отдельный механизм мониторинга гуманитарных работников, возвращающихся из районов активного распространения вируса.

В ECDC заверили, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации и будут обновлять оценку рисков в случае появления новых данных.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Демократической Республике Конго вспышка Эболы распространяется быстрее, чем удается её сдерживать. Основной очаг вспышки сначала зафиксировали в провинции Итури, однако теперь вирус распространился уже на три провинции, включая Южное Киву.

Из-за вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в затронутые регионы. Речь идет, прежде всего, о провинциях Итури и Южном Киву, где фиксируется быстрое распространение инфекции.

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