Миллионы "Укрзалізниці" и вилла в Испании: как полтавский депутат Сергей Белашов построил империю и получил подозрение от НАБУ

Налоговик, банкир, газотрейдер и лидер фракции в областном совете – биография полтавского политика Сергея Белашова на бумаге выглядит как история абсолютного успеха. Но за внушительным списком активов, миллионными доходами и элитной виллой в Испании скрывается совсем другая реальность.

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Пока большинство его официальных фирм демонстрируют убытки, НАБУ и САП распутывают многомиллионные схемы хищения госсредств, в которых фигурируют компании семьи депутата.

О том, как депутат остается на свободе и в чём его подозревают – читайте в материале OBOZ.UA.

Самые громкие дела – с "Укрзалізницей"

Сергей Белашов (родился в 1967 году в Краснодарском крае РФ) за годы своей карьеры сменил немало ролей: от налоговика до газотрейдера, банкира и политика. С 2020 года он является депутатом Полтавского областного совета VIII созыва, где возглавляет фракцию ВО "Батькивщина".

Анализ аналитической системы YouControl показывает внушительный перечень активов: Белашов является бенефициаром и руководителем более десяти предприятий (газовый сектор, строительство, инвестиционные фонды). Также он владеет пакетом акций АО "Банк "Украинский капитал" (48,91 %).

Но за фасадом успеха скрывается иная реальность. Большинство его фирм на бумаге являются убыточными или не ведут деятельности. В то же время, в судебном реестре эти же юридические лица регулярно фигурируют – в делах о фиктивном налоговом кредите, хищении государственных средств, уклонении от уплаты налогов и легализации грязных денег.

НАБУ и САП расследуют дело №52020000000000138. Обвиняемыми по этому делу являются Белашов и бывший начальник филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзалізниця" Виталий Цвигун. Речь идет о закупке газа для нужд "Укрзалізниці" по завышенным ценам, что якобы нанесло госкомпании убытки на сумму свыше 200 млн грн.

Следствие установило, что с декабря 2016 по январь 2020 года должностные лица филиала "Центр обеспечения производства" УЗ в сговоре с окружением Белашова блокировали открытые тендеры (торги отменялись 6 раз), чтобы напрямую отдавать контракты нужным фирмам. Еще 11 июня 2023 года ВАКС арестовал Белашова с альтернативой залога в 30 млн грн.

Дело по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах) в настоящее время рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Еще один эпизод связан с хищением 98 млн грн при закупках топлива для "Укрзалізниці" через фирму "Скела Терциум". Совладелицей компании является Евгения Федоровна – родная сестра супруги депутата. Схема заключалась в якобы поставке топлива для морских паромов, которые даже не эксплуатировались. Из контракта на 101,5 млн грн реально поставили топлива лишь на 3 млн грн.

По этому делу Высший антикоррупционный суд признал виновными бывших должностных лиц филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" АО "Укрзалізниця" и приговорил:

Руслана Гусака, бывшего начальника филиала – к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества;

Алексея Шевченко, бывшего главного инженера филиала — к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества;

Валерия Вовка, бывшего первого заместителя руководителя Одесского отделения филиала ЦТС "Лиски" – к 8 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества;

Инну Дишлюк, бывшую главного инженера отделения – до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Чем владеет Белашов и что известно о его банке

По расчетам Оpendatabot, совокупный доход Белашова в прошлом году составил 25,1 млн грн. У депутата в собственности 15 объектов недвижимости. В совместной собственности супругов Белашовых – жилой дом площадью 349 кв. м в Испании, стоимость которого на момент приобретения в 2016 году составляла 43,7 млн грн. Там же – земельный участок площадью 1939 кв. м.

Семье Белашова принадлежит ряд предприятий. Его интересы сосредоточены на финансовой сфере, сельском хозяйстве, розничной торговле фармацевтическими товарами, оптовой торговле ГСМ и недвижимости. В рамках бизнес-группы, НБУ выделяет банковскую группу "Банк "Украинский Капитал". Помимо депутата, к ней имеют отношение:

Лилиана Белашова – жена Сергея Белашова;

Евгения Федорович – сестра Лилианы Белашовой;

Виктория Белашова – дочь Сергея и Лилианы;

Злидар Дарья Йомиповна – мать Лилианы.

В совместной собственности супругов – жилой дом площадью 349 кв. м в Испании, стоимость которого на момент приобретения в 2016 году составляла 43,7 млн грн. Там же – земельный участок площадью 1939 кв. м.

При этом, самым известным бизнесом Белашова – является банк "Украинский Капитал". Он ранее уже попадал в центр внимания громких журналистских расследований. В частности, журналисты подробно описали схему, которую охарактеризовали как попытку рейдерского захвата недвижимости, принадлежавшей ПАО "Тутковский".

История тянется с 2015 года, когда в разгар "банкопада" финучреждение семьи Белашовых выкупило права требования на ликвидный залоговый имущественный комплекс у обанкротившегося "Украинского профессионального банка" (УПБ). Но легитимность этой транзакции вызвала серьезные сомнения: деньги по договору фактически не перечислялись, а сама сделка нарушала нормативы Нацбанка. В феврале 2019 года Верховный Суд Украины поставил точку в этом споре, признав сделку абсолютно ничтожной. Несмотря на окончательный судебный вердикт, топ-менеджмент "Украинского капитала" все равно противоправно переоформил право собственности на спорные объекты. В результате, в сентябре 2019 года правоохранительные органы наложили арест на имущество, возбудив уголовное дело по факту масштабного присвоения активов третьих лиц.

Уголовный шлейф банка Белашовых тянется и по сей день. Финансовое учреждение непосредственно фигурирует в уголовном производстве №12025111040000746. Расследование ведут следователи полиции Бучанского районного управления ГУНП в Киевской области под процессуальным надзором Бучанской окружной прокуратуры.

По данным следственных органов, руководительница одного из отделений банка, злоупотребляя своим служебным положением, вступила в сговор с третьими лицами. Используя доступ к банковским системам, злоумышленница подделала внутренние электронные платежные документы. Это позволило ей несанкционированно списать и обналичить средства со счетов одного из клиентов учреждения.

Сегодня Сергей Белашов оказался в классической для многих украинских топ-чиновников ситуации: с одной стороны – статус успешного бизнесмена и политическое влияние, с другой – скамья подсудимых в Высшем антикоррупционном суде и миллионные залоги. Построенная годами система трещит по швам под давлением уголовных дел. Точку в этой многотомной истории коррупции вскоре должен поставить суд.