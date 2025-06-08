Могут ли забронированные мужчины выезжать в отпуск за границу: разъяснение

Некоторые военнообязанные мужчины, забронированные работодателем от мобилизации, могут выезжать за границу в отдельных случаях. В частности, это касается и служебной командировки, и отпуска.

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Впрочем, для ряда таких категорий граждан все же действуют ограничения. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, выехать за границу в отпуск не могут забронированные мужчины в возрасте 18-60 лет, если они занимают определенные должности государственной службы. Такая категория граждан подпадает под пункт 2.14 Правил пересечения границы, утвержденных постановлением правительства №57.

Если структурой, где работают такие мужчины, Государственной пограничной службе была предоставлена информация, что они занимают определенные государственные должности, пересечение границы им разрешено только для служебной командировки.

"Те, кто не находятся на таких должностях, могут пересечь границу и в отпуск, и в служебную командировку. Если структура, от которой забронирован мужчина, предоставляет такую возможность человеку провести отпуск за границей", – добавил Демченко.

Ранее в Минюсте подчеркнули: забронированный работник, который едет в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые бы препятствовали выезду, или нарушать правила воинского учета.

Поскольку правила часто меняются и пока не предусматривают четкой процедуры выезда за границу в отпуск для забронированных лиц, окончательное решение принимается индивидуально – на усмотрение работника ГПСУ при прохождении контроля.

Как сообщал OBOZ.UA, наличие бронирования от мобилизации работник может самостоятельно проверить в приложении "Резерв+". Кроме того, предприятие может предоставить военнообязанному справку с портала Дія о бронировании: этот документ стоит носить с собой, чтобы показать по требованию работников ТЦК и СП.

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