В Киеве объявили экстренные отключения электроэнергии: где нет света и что известно

В отдельных районах Киева 25 июня ввели экстренные отключения электроэнергии. По сообщениям жителей, свет пропал в Дарницком районе. Кроме того, локальные отключения фиксируют и на правом берегу, в частности в Соломенском районе.

Видео дня

Как пояснили в "Укрэнерго", причиной отключений стало технологическое нарушение на одном из энергообъектов. "Аварийно-восстановительные работы уже начаты... Ограничения будут сняты сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", – отметили в компании.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко, в свою очередь, заявил о "технических проблемах в работе энергосистемы". "В Киеве (особенно в левобережной части) введены отключения без графиков", – добавил он.

Об экстренном режиме ранее сообщили энергетики ДТЭК и Yasno. Причины введения экстренных отключений пока не уточняются, но речь может идти о последствиях жаркой погоды.

В то же время некоторым потребителям пришли уведомления в чат-боте о якобы введении почасовых отключений. Эта информация не подтверждается другими официальными источниками, а значит, может быть вызвана ошибкой в системе.

Потребителей, у которых пока есть электроснабжение, призвали максимально ограничить использование электроэнергии. "Если у вас сейчас есть свет, пожалуйста, потребляйте электроэнергию максимально экономно. Это поможет сократить время отключений и стабилизировать энергосистему", – говорится в сообщении.

Что такое экстренные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии, они же графики аварийных отключений (ГАО) – это внезапные отключения потребителей, вызванные непредвиденным дефицитом электроэнергии в энергосистеме.

Поскольку это аварийная мера, она не имеет заранее определенных часов и представляет собой перечень адресов, которые могут быть отключены. ГАВ вводится в течение 15 минут после распоряжения НЭК "Укрэнерго".

Впрочем, следует различать ГАО и локальные аварийные отключения. ГАО вводится исключительно по команде "Укрэнерго" и имеет распределение по группам потребителей, как и почасовые графики. В то же время локальные аварийные отключения происходят из-за аварий в сетях, последствий обстрелов или непогоды.

Возвращение почасовых графиков: чего ожидать по всей Украине

Несмотря на экстренные отключения в столице, о возвращении масштабных графиков ограничений по всей стране пока речь не идет. В то же время в "Укрэнерго" не исключают, что почасовые отключения могут вновь ввести в случае одновременной жары и новых массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

По оценкам компании, если температура выше 30 градусов будет держаться в течение недели, потребление электроэнергии в Украине может вырасти примерно на 25%. Основная причина – массовое использование кондиционеров в жилых домах, офисах и торговых центрах.

При таком сценарии продолжительность ограничений может достигать пяти часов, заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Скорее всего, отключения будут проводиться вечером, когда нагрузка на энергосистему максимальна.

В то же время этим летом риски длительных отключений значительно ниже, чем в прошлом году. В "Укрэнерго" объясняют это восстановлением генерирующих мощностей, развитием новой газовой генерации, возможностью импорта электроэнергии из Европы и усилением защиты энергетических объектов.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что даже в периоды пиковой нагрузки система располагает ресурсами для покрытия спроса. Однако из-за постоянных российских ударов энергетики призывают украинцев ограничивать использование мощных электроприборов в часы пикового потребления – прежде всего утром и вечером. Это помогает уменьшить нагрузку на сеть и снизить риск введения аварийных ограничений.

Как сообщал OBOZ.UA, Европа переживает уже третью волну жары 2026 года, а температура в отдельных странах может достичь +43°C. Из-за массового использования кондиционеров здесь также резко растет потребление электроэнергии, что повышает риски аварий и локальных обесточиваний электроэнергии, особенно в странах Средиземноморья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!