Сколько времени действует бронь от мобилизации и по каким причинам ее можно потерять: объяснение

В Украине во время военного положения бронирование от мобилизации дает возможность получить отсрочку от призыва на военную службу для определенных категорий граждан. Это позволяет им продолжать работать на предприятиях, которые имеют статус критически важных для функционирования государства и обороны.

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Бронирование предоставляется работодателем, который подает заявку через портал Дія. Военный юрист Михаил Лобунько объяснил, сколько времени действует бронь и по каким причинам ее можно потерять.

По его словам, наличие бронирования человек может самостоятельно проверить – такая информация указана в приложении "Резерв+". Кроме того, предприятие может предоставить военнообязанному работнику справку из портала Дія о бронировании. Документ стоит носить с собой, чтобы показать по требованию работников ТЦК и СП.

По данным Минцифры , процесс бронирования работника через Дію занимает не более 72 часов. После подачи заявки руководителем предприятия, осуществляются необходимые проверки, и руководитель получает информацию о статусе бронирования каждого работника.

Бронирование от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется на срок 1 год, но не более периода критичности и правоотношений работника с предприятием.

Юрист ЮК "Приходько и партнеры" добавил, что на государственном предприятии бронирование сотруднику предоставляется на время работы. То есть человек будет забронирован от мобилизации до тех пор, пока там работает.

Если же речь идет о предприятии, компании или корпорации негосударственной формы собственности, то военнообязанный может потерять бронь даже до увольнения. Ведь бронирование снимается, если место работы теряет статус критически важного.

При этом отметим, что в Украине расширили перечень предприятий, на которых разрешается бронирование 100% военнообязанных. Для обеспечения обороноспособности страны во время военного положения теперь туда входят также предприятия, критически важные для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины. Ранее им разрешалось бронировать 50% своих военнообязанных работников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13335 от 30 мая 2025 года, который предусматривает важные изменения в организации трудовых отношений во время военного положения. В частности, речь идет о возможности бронирования военнообязанных работников, даже если их военно-учетные документы не приведены в соответствие с законодательством или они находятся в розыске ТЦК.

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