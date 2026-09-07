Представители ТЦК и СП не имеют права во время воздушной тревоги задерживать граждан в общественных местах или препятствовать их передвижению к укрытию. В то же время законодательство не содержит отдельной нормы, которая обязывала бы представителей ВСК и СП полностью прекращать меры оповещения или проверку военно-учетных документов внутри укрытий после объявления воздушной тревоги.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины в ответ на письмо Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая поднимала вопрос о действиях представителей ТЦК во время воздушных тревог. Соответствующий документ обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook.

Гончаренко заявил, что ответ Минобороны был дан на обращение Временной следственной комиссии, которая ранее поднимала вопрос о действиях представителей ВСК во время воздушных тревог.

В Минобороны отметили, что военнослужащие из состава групп оповещения во время воздушной тревоги должны осуществлять свои действия с учетом законодательства, а приоритетом должны оставаться жизнь и здоровье людей, а также требования безопасности.

Что запрещено представителям ТЦК во время тревоги

В письме Минобороны, полученном ТСК, указано, что военнослужащие из состава групп оповещения ТЦК и СП не имеют права останавливать, удерживать или задерживать граждан в общественных местах во время воздушной тревоги или препятствовать их продвижению к укрытиям.

Таким образом, представители ТЦК не могут во время сигнала "Воздушная тревога" преграждать человеку путь к укрытию или заставлять его оставаться на открытой местности ради проведения мероприятий оповещения.

В документе также подчеркивается необходимость учитывать ситуацию с безопасностью во время работы групп оповещения.

"Учитывая вышесказанное, деятельность военнослужащих, входящих в состав групп оповещения ТЦК и СП, во время объявления сигнала "Воздушная тревога" осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Украины в сфере гражданской защиты, военной службы и мобилизации, с обязательным учетом приоритетности защиты жизни и здоровья человека, а также требований безопасности", – говорится в письме Минобороны.

Должны ли ТЦК прекращать работу в укрытиях

В то же время в Министерстве обороны обратили внимание на другой момент. Действующее законодательство Украины не содержит отдельной нормы, которая бы устанавливала обязанность представителей ТЦК и СП немедленно прекращать мероприятия по оповещению или проверку военно-учетных документов внутри укрытий или защитных сооружений после объявления сигнала воздушной тревоги.

То есть само наличие воздушной тревоги не означает автоматического законодательного требования прекратить все мероприятия по оповещению или проверку документов, если они уже проходят в укрытии. В то же время такие действия должны осуществляться с обязательным соблюдением требований безопасности и приоритетом защиты жизни и здоровья людей.

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