Могут ли патрульные измерять скорость с помощью ТruСАМ, держа его в руках: подробное объяснение

Уже несколько лет подряд продолжаются споры о том, может ли патрульный инспектор держать в руках прибор TruCam при замере скорости авто. Более того: когда дело доходит до суда, водители, на которых были наложены штрафы за превышение скорости, даже умудряются отменять составленные протоколы.

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Правда, так "везет" лишь примерно половине автомобилистов: в судебной практике достаточно взаимоисключающих решений по этому вопросу. OBOZ.UA решил поставить точку в многолетней дискуссии – и обратился за разъяснением в Патрульную полицию.

Может ли патрульный держать прибор TruCam в руках: суды принимают кардинально противоположные решения

Дискуссии о том, может ли инспектор патрульной полиции при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства держать прибор TruCam в руках, ведутся в Украине уже не первый год. Масла в огонь добавило резонансное решение Шестого апелляционного суда, принятое еще весной 2024 года, которым была удовлетворена апелляционная жалоба водителя на Киевщине относительно наложенного на него инспектором патрульной полиции штрафа в размере 340 грн за превышение скорости.

Свое исковое заявление гражданин аргументировал сомнениями в достоверности измерения, ведь прибор для замера скорости (он показал 73 км/ч) инспектор держал в руках.

Коллегия судей тогда истолковала прописанное в ч. 2 ст. 40 Закона "О Национальной полиции" требование о том, что "информация о смонтированной/размещенной автоматической фототехнике и видеотехнике, осуществляющей фиксацию, должна быть размещена на видном месте" в пользу истца. Судьи решили, что формулировку "монтировать/размещать" нельзя отождествлять с держанием в руках, и что прибор должен быть установлен стационарно.

Учитывая это, а также то, что ответчик не смог предоставить доказательств, что фиксация правонарушения осуществлялась в зоне действия дорожного знака 5.70, коллегия судей решила, что факт правонарушения нельзя считать надлежащим образом доказанным – и удовлетворила жалобу водителя.

Похожими аргументами руководствовался при принятии решения по аналогичному делу и Октябрьский районный суд города Полтавы, а впоследствии и Второй апелляционный административный суд. В постановлении апелляционного суда указано, что использование TruCam с рук может давать большую погрешность, чем предусмотрено, и поэтому ставит под сомнение зафиксированную скорость. Апелляционный суд также указал, что TruCam должен быть размещен стационарно, в соответствии с положениями Закона "О национальной полиции".

В противовес этим решениям существуют также решения Восьмого и Седьмого апелляционных судов, в которых указано, что TruCam является именно ручным измерителем скорости и может использоваться в руках во время измерений.

Учитывая это, в упомянутом вопросе об однозначности судебной практики говорить не приходится. Ведь некоторые суды принимают решение, что патрульный не может держать TruCam в руках, другие – утверждают обратное. Поставить точку в дискуссиях мог бы Верховный Суд Украины. Однако когда судья Малиновского районного суда Ровенской области обратился с просьбой рассмотреть дело как прецедентное – Верховный Суд отказал в открытии производства.

Позиция Патрульной полиции

В Патрульной полиции на вопрос OBOZ.UA относительно того, позволяет ли действующее законодательство держать TruCam в руках, отметили: закон предусматривает использование этого устройства и стационарно установленным, и с рук.

Позицию Патрульной полиции Украины относительно того, может ли правоохранитель замерять скорость авто с помощью TruCam с рук, озвучивал первый заместитель начальника ППУ Алексей Билошицкий.

Он неоднократно подчеркивал, что вокруг TruCam годами возникают все новые и новые слухи. Хотя, по словам Билошицкого, исчерпывающее разъяснение по этому поводу (которое легло в основу ряда решений судов как первой, так и второй инстанций) дали в ГП "Укрметстандарт". В решении №22-38/49 от 01.10.2019 года четко указано, что"лазерный измеритель TruCAM относится к ручным измерителям скорости транспортных средств, то есть конструктивно создан для удерживания в руках во время измерений". Поэтому аргументы, что этот прибор якобы можно использовать только при условии стационарного размещения или установленным на штатив, по словам Билошицкого, являются безосновательными.

"Патрульные могут измерять скорость с помощью прибора ТruСАМ в ручном режиме, держа его в руках, а потому не стоит распространять ложную информацию и помните, что за превышение разрешенной скорости движения предусмотрена административная ответственность. Не нарушайте ПДД, ведь от этого зависит не только ваша безопасность, но и других участников дорожного движения", – отмечал Билошицкий некоторое время назад.

И с тех пор, заверили OBOZ.UA в Патрульной полиции, никаких изменений в законодательство, которые существенно повлияли бы на ситуацию, не вносилось.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, где в Киеве будут стоять патрульные с TruCAM: мы публиковали исчерпывающий перечень улиц.

Также стало известно, что с апреля в Украине приборы TruCAM начали работать на 25 новых участках дорог: в полиции обнародовали полный список.

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