В Украине с 11 апреля приборы TruCAM будут работать на 25 новых участках дорог: полный список

С 11 апреля в Украине расширяется сеть контроля скорости. С сегодняшнего дня патрульные полицейские начинают работать с приборами TruCAM еще на 25 новых участках дорог и улиц в городах.

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Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции. TruCAM – это портативные устройства для измерения скорости, которые используются преимущественно там, где уже работают камеры автоматической фиксации. Такое сочетание позволяет намного эффективнее контролировать соблюдение скоростного режима.

Места для установки TruCAM выбирали не случайно – это преимущественно аварийно-опасные участки, где часто случаются ДТП из-за превышения скорости.

При этом в зонах активных боевых действий (Донецкая, Луганская области) приборы не используются из соображений безопасности. В то же время в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях TruCAM работают только на проверенных безопасных участках.

С учетом ситуации и анализа ДТП правоохранители решили добавить 25 новых участков, а также внести изменения в 10 уже существующих.

В общей сложности на дорогах Украины теперь будет работать 160 приборов TruCAM. Измерение скорости будет производиться на 338 участках дорог.

В местах использования TruCAM установлены специальные знаки, предупреждающие фото- и видеофиксацию. Кроме того, служебные авто патрульной полиции со включенными синими маячками всегда стоят в открытых, хорошо видимых местах.

"Превышение скорости – одна из самых распространенных причин ДТП. Будьте ответственны! Соблюдение правил спасает жизнь", – подчеркнули в патрульной полиции.

Напомним, в Днепре под залог вышел водитель авто, на пешеходном переходе сбивший беременную женщину с двумя детьми. Это произошло еще 17 марта, момент аварии попал на видео, а ее виновник своей вины не отрицает.

Ранее стало известно, что во Львовской области столкнулись микроавтобус и автовоз. В результате столкновения погибли два человека, есть пострадавшие.

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