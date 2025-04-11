Стало известно, где в Киеве будут стоять патрульные с TruCAM: список улиц

В Украине с 11 апреля патрульные начнут работу TruCAM на 25 новых участках дорог и улиц населенных пунктов. В столице на сегодняшний день определены 12 локаций, где будут действовать эти приборы.

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Их применяют преимущественно на тех же участках, где уже установлены камеры автоматической фиксации нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

"С 11 апреля патрульные будут работать с TruCAM на 25 новых участках дорог и улиц населённых пунктов. Места использования определены с учетом состояния аварийности, на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости", – отметили в пресс-службе.

Чтобы повысить эффективность контроля соблюдения скоростного режима благодаря сочетанию методов измерения TruCAM применяются преимущественно на тех же участках, где уже установлены камеры автоматической фиксации нарушений.

По состоянию на 11 апреля для Киева определены 12 участков, где используют эти приборы, а именно:

проспект Николая Бажана, проспект Берестейский, Набережное шоссе, проспект Броварской, проспект Академика Палладина, Столичное шоссе, улица Академика Заболотного, улица Борщаговская, проспект Соборности, бульвар Леси Украинки, а также Новоирпинская трасса и Гостомельское шоссе.

Кроме того, TruCAM применяются на 16-й участок в Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве количество участков, где с 1 апреля разрешено движение со скоростью до 80 км/ч, ограничат до четырех. Такое решение было принято из-за случая смертельных ДТП.

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