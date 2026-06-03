Могут ли объявить в розыск из-за неявки по боевой повестке без прохождения ВВК: объяснение

В Украине граждан могут объявить в розыск из-за неявки в ТЦК, но это не всегда означает, что человек проигнорировал боевую повестку. В некоторых случаях причина – технические записи в реестрах.

Видео дня

Юристы объясняют, что такие ситуации можно обжаловать. Об этом написали на портале "Юристы.UA".

В Украине существуют различные виды повесток. В частности, это вызов на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) и мобилизационное распоряжение, которое еще называют боевой повесткой.

Боевую повестку могут вручить только после того, как человек прошел ВВК и признан годным к службе. В ней уже указано, когда и куда нужно прибыть для мобилизации.

Однако бывают случаи, когда человека объявляют в розыск якобы из-за неявки по такой повестке, хотя он даже не проходил ВВК.

Один из мужчин рассказал юристам, что получил сообщение на работе о необходимости явиться в ТЦК. Когда он оформил бронирование, выяснилось, что его уже внесли в розыск из-за якобы неявки.

При этом он не проходил военно-врачебную комиссию и не получал боевую повестку.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что такие записи в реестре не всегда означают реальную неявку именно по боевой повестке. Часто это просто фиксация того, что человек не явился по вызову ТЦК, который могли передать через местные власти или работодателя.

Поэтому не стоит сразу считать это нарушением, связанным с мобилизацией.

Юрист отметил, что такое решение можно обжаловать – или обратившись в ТЦК, или через суд.

Специалисты советуют в подобных ситуациях проверять все детали: была ли повестка, проходили ли ВВК, и правильно ли оформлены документы.

Правительство внесло постановление о бронировании мужчин мобилизационного возраста. Среди изменений – повышение с 1 сентября средней зарплаты на предприятии до почти 26 тыс. грн и подтверждение статуса критической важности такого предприятия по обновленным критериям.

Как сообщал OBOZ.UA, одной из главных новаций является повышение требований к предприятиям, которые претендуют на бронирование своих работников. Также власти закрывают схемы с искусственным увеличением квот через работников-совместителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!