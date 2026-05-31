Украинцам готовят новые правила бронирования: чего ждать с июня

В Украине готовят новые правила бронирования работников, для сохранения статуса критически важного предприятия средняя зарплата должна составлять не менее 25 941 грн, а для компаний на прифронтовых территориях – 21 618 грн. Также власти закрывают схемы с искусственным увеличением квот через работников-совместителей и до 1 сентября проведут повторную проверку предприятий, которые имеют право бронировать сотрудников.

Об этом ранее сообщало Министерство экономики Украины. Одной из главных новаций является повышение требований к предприятиям, которые претендуют на бронирование своих работников.

Отныне для получения или сохранения статуса критически важного предприятия средняя заработная плата работников должна составлять не менее 25 941 гривны. Для компаний, работающих на прифронтовых территориях, установлен несколько более низкий порог – 21 618 гривен. Таким образом правительство стремится отсеять компании, которые формально соответствовали предыдущим критериям, но фактически не играли важной роли для экономики или обороноспособности страны.

Еще одним важным изменением стало устранение возможности искусственного увеличения квот на бронирование. Ранее некоторые предприятия использовали работников-совместителей для расширения своего штатного расписания. Отмечается, что это позволяло увеличивать количество людей, которых можно было забронировать от мобилизации.

Теперь работник, который работает одновременно в нескольких компаниях или уже имеет отсрочку, будет учитываться только по одному месту работы. Таким образом количество сотрудников больше нельзя будет искусственно увеличивать для получения дополнительных мест для бронирования. В Министерстве экономики отмечают, что это решение должно сделать систему более справедливой и уменьшить возможности для манипуляций.

Уже в течение июня профильные министерства и областные военные администрации должны пересмотреть критерии определения критически важных предприятий. Новые правила будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики. После утверждения обновленных критериев бизнесу придется проходить повторное подтверждение своего статуса.

Компании получат время до 1 сентября, чтобы подать необходимые документы и доказать соответствие новым требованиям. При этом власти уверяют, что действующие бронирования не будут аннулироваться автоматически. Все отсрочки будут оставаться действительными в течение переходного периода, что позволит избежать резких кадровых проблем для предприятий.

Несмотря на многочисленные сообщения об изменениях, с 1 июня новые правила еще не вступят в силу автоматически. Постановление правительства уже принято, однако для его полноценного запуска необходимо официальное опубликование документа и завершение установленных процедур. Ожидается, что новые нормы начнут работать примерно в середине июня.

Наибольшие риски возникают для компаний, которые не смогут выполнить новые зарплатные критерии или соответствовать обновленным требованиям по критичности. Если предприятие не подтвердит свой статус, оно может потерять право на бронирование работников. В то же время правительство подчеркивает, что процесс будет постепенным и не предусматривает мгновенной отмены уже оформленных отсрочек.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине упростили процедуру перебронирования работников критически важных предприятий и ОПК после исправления военных данных заявку на продление можно подать сразу, без отмены предыдущего статуса. Решение по таким заявлениям теперь обещают принимать в течение 24 часов вместо нескольких дней.

