Правительство внесло постановление о бронировании мужчин мобилизационного возраста: что изменится

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о пересмотре правил бронирования мужчин мобилизационного возраста. Среди изменений – повышение с 1 сентября средней зарплаты на предприятии до почти 26 тыс. грн и подтверждение статуса критической важности такого предприятия по обновленным критериям.

Постановление Кабмина №692 было опубликовано на правительственном портале. В нем говорится о том, что решения о критичности для предприятий, которые являются важными для функционирования экономики и уже имеют возможность бронировать работников, сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года.

Госорганы и военные администрации должны до 10 июня пересмотреть критерии критичности, до 1 июля – проверить предприятия на соответствие обновленным критериям, а до 1 сентября – пересмотреть уже принятые решения.

Если предприятие потеряет критерий, на основании которого получило этот статус, его могут лишить статуса критически важного.

Постановление также повышает зарплатный порог для части работников, которых бронируют, с 2,5 до 3 минимальных зарплат (25 941 грн). Для критических предприятий, которые фактически работают на территориях возможных или активных боевых действий или ВОТ, оставили отдельный более низкий порог – не менее 2,5 минимальных зарплат (21 618 грн).

Если предприятие превысит лимит забронированных работников, оно должно в течение 10 рабочих дней подать через "Дію" заявление об аннулировании бронирования. Превышение лимита прописали как основание для отмены критического статуса предприятия.

Министерство обороны, Министерство цифровой трансформации и Пенсионный фонд должны до 1 августа 2026 года доработать электронные системы для реализации новых правил бронирования.

Как сообщал OBOZ.UA, одной из главных новаций является повышение требований к предприятиям, которые претендуют на бронирование своих работников. Также власти закрывают схемы с искусственным увеличением квот через работников-совместителей.

