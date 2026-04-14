В Киеве в ТЦК оштрафовали отца пятерых детей с отсрочкой: как объяснили

В Киеве отец пятерых детей Алок Раман Прасад получил штраф от Деснянского территориального центра комплектования и социальной поддержки, несмотря на то, что имеет отсрочку от мобилизации. В ТЦК же говорят, что мужчина все равно должен был повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), а также обосновали сумму штрафа.

Как рассказал Алок Раман Прасад в Facebook, перед Пасхой он остался без доступа к счетам – они были заблокированы из-за штрафа в 56 369 грн от Деснянского ТЦК и СП. Он отметил, что является отцом пятерых детей, поэтому имеет официальную отсрочку от мобилизации до завершения особого периода.

"То есть по закону: я не подлежу призыву; меня не имели права направлять на ВВК; я не мог ничего нарушить. И одновременно: мне выписывают штраф; открывают исполнительное производство; блокируют счета. Без надлежащего уведомления. Без доказательств. Это не просто моя проблема. Это вопрос к системе", – написал гражданин.

Он заявил, что подает иск в суд и будет обжаловать это постановление, а также требовать снятия ареста со счетов.

Что говорят в ТЦК

В Киевском городском ТЦК и СП объяснили, что штраф на мужчину наложили за непрохождение повторной военно-врачебной комиссии.

Там напомнили, что граждане, которых до 4 мая 2024 года признали ограниченно годными к военной службе, должны были пройти повторный медицинский осмотр. В феврале 2025 года Верховная Рада продлила срок повторного осмотра до 5 июня 2025 года.

"Невыполнение нормы о своевременном прохождении ВВК – это нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП) за это налагается штраф в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан – от 17 000 до 25 500 грн", – сообщили в ТЦК.

На данном этапе прохождение военно-врачебной экспертизы возможно только по направлению, выданному ТЦК и СП.

Там подтвердили, что Алок Раман Прасад действительно имеет отсрочку как отец пятерых детей. Однако, Закон определяет необходимость прохождения повторного ВВК для всех граждан Украины, которые подпадают под действие законодательства о воинской обязанности и военной службе, независимо от действующего бронирования или отсрочки.

На гражданина наложен штраф в размере около 56 369 грн. Эта сумма – результат удвоения базового штрафа из-за его неуплаты в течение 15 дней и передачи дела в исполнительную службу. Кроме суммы штрафа, исполнительная служба в свою очередь добавляет 10% исполнительного сбора и расходы на производство.

