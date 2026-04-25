На Волыни мобилизовали мужчину, который был признан непригодным: что решил суд

На Волыни мобилизовали мужчину, который был признан непригодным к прохождению службы. Еще в 2007 году гражданина исключили из воинского учета из-за патологии сердечно-сосудистой системы.

Суд признал приказ о мобилизации незаконным и отменил его, а также обязал воинскую часть исключить истца из списков личного состава. Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Детали дела

По материалам дела, еще в 2007 году по результатам ВВК истца признали непригодным к прохождению службы по состоянию здоровья. Он был исключен из воинского учета на основании ст. 38 "А" Расписания болезней (приказ МОУ №402), что касается тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы, а соответствующие данные внесли в государственный реестр в сентябре 2025 года.

Несмотря на это, 26 декабря 2025 года мужчину задержали и в тот же день мобилизовали, после чего направили в воинскую часть и включили в списки личного состава.

В суде представители ТЦК объяснили, что, несмотря на имеющиеся данные о непригодности, мужчину автоматически взяли на воинский учет, а впоследствии новая военно-врачебная комиссия признала его годным, что и стало основанием для мобилизации.

В воинской части отметили, что после зачисления мужчины в списки личного состава приказ о его призыве уже был выполнен. Там также отметили, что действующее законодательство не предусматривает возможности увольнения или исключения из службы на основании судебного решения, поскольку процедура мобилизации является необратимой.

Решение суда

В то же время Волынский окружной административный суд установил, что взятие мужчины на воинский учет и дальнейший призыв были осуществлены с нарушением закона.

В результате суд признал приказ о мобилизации незаконным и отменил его, а также обязал воинскую часть исключить истца из списков личного состава.

Напомним, в Киеве отец пятерых детей Алок Раман Прасад получил штраф от Деснянского территориального центра комплектования и социальной поддержки, несмотря на то, что имеет отсрочку от мобилизации. В ТЦК же говорят, что мужчина все равно должен был повторно пройти военно-врачебную комиссию, а также обосновали сумму штрафа.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине мобилизовали сотрудника исправительной колонии. Решение в ТЦК приняли несмотря на то, что мужчина имел бронь. Тогда гражданин обратился в суд – и добился отмены приказа о мобилизации.

