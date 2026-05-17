Мобилизация в Украине: кому могут не продлить отсрочку и почему

Анна Якубец
Новости. Общество
бронирование, военный билет, мобилизация, документы

В Украине военнообязанному могут автоматически не продлить отсрочку. Самая частая причина этого – неактуальные или неполные данные о человеке в реестрах .

Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Чтобы исправить информацию и получить отсрочку, нужно обратиться в ЦНАП.

Почему могут не продлить отсрочку

Причиной, почему некоторым военнообязанным могут не продлить отсрочку в автоматическом режиме, является отсутствие актуальных данных о человеке в реестре.

Например, не актуальные ФИО или дата рождения; отсутствие информации об инвалидности в реестрах Пенсионного фонда, неподтвержденные родственные связи или отсутствие данных об уходе. Также это могут быть некоторые случаи самостоятельного воспитания ребенка, если данных об этом нет в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Чтобы продлить в таком случае отсрочку, нужно обратиться с бумажными документами в ЦПАУ.

"Большинство полученных отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически – без повторных заявлений и обращений в ЦПАУ. Актуальный статус отсрочки отображается в приложении Резерв+" – говорится в материале министерства обороны.

Кому отсрочка будет продлена автоматически

Отсрочка будет продлена автоматически в Резерв+, если основания для нее до сих пор актуальны, а также если система может подтвердить основания в государственных реестрах.

Сейчас автоматическое продление отсрочек от мобилизации касается таких категорий граждан:

  • Люди с инвалидностью.
  • Временно непригодные к службе
  • Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
  • Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
  • Те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.
  • Те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы.
  • Женщины и мужчины военных с ребенком.
  • Родители трех и более детей.
  • Студенты, аспиранты, аспиранты.
  • Работники высшего и профобразования.
  • Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.
  • Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
  • Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
  • Военные, освобожденные из плена.
  • Родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности.
  • Те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи.
  • Опекуны человека, который признан недееспособным.
  • Те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы.
  • Люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.
  • Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.
  • Учителя школ.
  • Люди после однолетнего контракта 18–25.

Добавим, что автоматически будут продлены отсрочки, оформленные как через Резерв+, так и через ЦНАП.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, кого в первую очередь мобилизуют летом 2026 года. Сейчас новые правила мобилизации еще не приняты, а все решения по призыву зависят от статуса военнообязанного, возраста и наличия оснований для отсрочки.

