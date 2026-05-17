Мобилизация в Украине: кому могут не продлить отсрочку и почему

В Украине военнообязанному могут автоматически не продлить отсрочку. Самая частая причина этого – неактуальные или неполные данные о человеке в реестрах .

Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Чтобы исправить информацию и получить отсрочку, нужно обратиться в ЦНАП.

Почему могут не продлить отсрочку

Причиной, почему некоторым военнообязанным могут не продлить отсрочку в автоматическом режиме, является отсутствие актуальных данных о человеке в реестре.

Например, не актуальные ФИО или дата рождения; отсутствие информации об инвалидности в реестрах Пенсионного фонда, неподтвержденные родственные связи или отсутствие данных об уходе. Также это могут быть некоторые случаи самостоятельного воспитания ребенка, если данных об этом нет в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Чтобы продлить в таком случае отсрочку, нужно обратиться с бумажными документами в ЦПАУ.

"Большинство полученных отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически – без повторных заявлений и обращений в ЦПАУ. Актуальный статус отсрочки отображается в приложении Резерв+" – говорится в материале министерства обороны.

Кому отсрочка будет продлена автоматически

Отсрочка будет продлена автоматически в Резерв+, если основания для нее до сих пор актуальны, а также если система может подтвердить основания в государственных реестрах.

Сейчас автоматическое продление отсрочек от мобилизации касается таких категорий граждан:

Люди с инвалидностью.

Временно непригодные к службе

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.

Те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы.

Женщины и мужчины военных с ребенком.

Родители трех и более детей.

Студенты, аспиранты, аспиранты.

Работники высшего и профобразования.

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.

Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.

Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Военные, освобожденные из плена.

Родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности.

Те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи.

Опекуны человека, который признан недееспособным.

Те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы.

Люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.

Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.

Учителя школ.

Люди после однолетнего контракта 18–25.

Добавим, что автоматически будут продлены отсрочки, оформленные как через Резерв+, так и через ЦНАП.

