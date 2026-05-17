Мобилизация в Украине: кому могут не продлить отсрочку и почему
В Украине военнообязанному могут автоматически не продлить отсрочку. Самая частая причина этого – неактуальные или неполные данные о человеке в реестрах .
Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Чтобы исправить информацию и получить отсрочку, нужно обратиться в ЦНАП.
Почему могут не продлить отсрочку
Причиной, почему некоторым военнообязанным могут не продлить отсрочку в автоматическом режиме, является отсутствие актуальных данных о человеке в реестре.
Например, не актуальные ФИО или дата рождения; отсутствие информации об инвалидности в реестрах Пенсионного фонда, неподтвержденные родственные связи или отсутствие данных об уходе. Также это могут быть некоторые случаи самостоятельного воспитания ребенка, если данных об этом нет в Государственном реестре актов гражданского состояния.
Чтобы продлить в таком случае отсрочку, нужно обратиться с бумажными документами в ЦПАУ.
"Большинство полученных отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически – без повторных заявлений и обращений в ЦПАУ. Актуальный статус отсрочки отображается в приложении Резерв+" – говорится в материале министерства обороны.
Кому отсрочка будет продлена автоматически
Отсрочка будет продлена автоматически в Резерв+, если основания для нее до сих пор актуальны, а также если система может подтвердить основания в государственных реестрах.
Сейчас автоматическое продление отсрочек от мобилизации касается таких категорий граждан:
- Люди с инвалидностью.
- Временно непригодные к службе
- Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.
- Те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы.
- Женщины и мужчины военных с ребенком.
- Родители трех и более детей.
- Студенты, аспиранты, аспиранты.
- Работники высшего и профобразования.
- Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.
- Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
- Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
- Военные, освобожденные из плена.
- Родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности.
- Те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи.
- Опекуны человека, который признан недееспособным.
- Те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы.
- Люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.
- Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.
- Учителя школ.
- Люди после однолетнего контракта 18–25.
Добавим, что автоматически будут продлены отсрочки, оформленные как через Резерв+, так и через ЦНАП.
