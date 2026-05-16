Кого в первую очередь мобилизуют летом 2026 года: названы основные категории

Если в Украине продлят военное положение, летом 2026 года правила мобилизации не изменятся. В первую очередь на военную службу могут призывать военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые не имеют отсрочки, бронирования или проблем со здоровьем.

На данный момент новые правила мобилизации еще не приняты, а все решения по призыву зависят от статуса военнообязанного, возраста и наличия оснований для отсрочки. OBOZ.UA рассказывает, кого могут призвать в армию летом.

Согласно закону, призывной возраст в Украине охватывает мужчин от 18 до 60 лет. При этом ключевым фактором является статус военнообязанного. Мужчины до 25 лет, которые не проходили военную службу и не находятся в запасе, считаются призывниками и не подлежат мобилизации. Их могут привлечь к службе только добровольно по контракту "18-24".

В то же время граждане моложе 25 лет, которые уже проходили службу или имеют военную подготовку, автоматически получают статус военнообязанных. Поэтому они могут быть мобилизованы еще до 25.

Для большинства военнообязанных предельный возраст службы составляет 60 лет. Однако для высшего офицерского состава он может быть продлен до 65 лет.

Также мужчины старше 60 лет могут продолжить службу на контрактной основе по программе "Контракт 60+".

Напомним, в Украине изменился порядок оформления отсрочки от мобилизации – теперь большинство заявлений подается онлайн или через центры админуслуг. Решение о предоставлении отсрочки принимается после проверки данных в государственных реестрах в течение ориентировочно 7-14 дней.

