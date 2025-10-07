Мобилизация мужчин 50-60 лет в Украине: кого заберут на службу и куда отправят

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и действует военное положение. Поэтому на военную службу могут быть призваны граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

При этом у многих возникает вопрос, как происходит мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет и какие должности или подразделения они могут занимать во время службы. Об этом в комментарии СМИ рассказала адвокат Марина Бекало.

Что известно о мобилизации мужчин в возрасте 50+ лет

Согласно действующему законодательству о мобилизации, для мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не предусмотрено никаких исключений в правилах ведения воинского учета.

"Такие лица также подлежат мобилизации на общих условиях в случае признания военно-врачебной комиссией (ВВК) их пригодными к военной службе и отсутствия оснований для получения отсрочки", – заявила адвокат.

Она добавила, территориальные центры комплектования действуют согласно внутренним распоряжениям и мобилизационными задачами, поступающими от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Именно они определяют количество необходимых для доукомплектования ВСК, их рекомендуемый возраст и военно-учетные специальности.

"Таких распоряжений и мобилизационных заданий нет в публичном доступе и является служебной информацией, исключительно к ТЦК и СП. Поэтому ссылаться на определенные условия или правила мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет невозможно", – отметила Бекало.

В то же время юрист отметила, что мужчин старше 55 лет мобилизуют гораздо реже и обычно их привлекают к логистическим, водительским или другим должностям в подразделениях обеспечения и тыловых структурах.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине ввели новый формат военной службы для добровольцев старше 60 лет. Он называется "Контракт 60+" и будет действовать в период военного времени. В первую очередь такие граждане будут нести службу на небоевых должностях.

Как писал OBOZ.UA, в конце июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет проходить военную службу по контракту лицам, достигшим 60-летнего возраста. Его целью является привлечение опытных и мотивированных граждан к усилению обороноспособности страны в условиях полномасштабной войны.

