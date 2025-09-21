Мобилизация мужчин 60+: какие условия контракта с ВСУ и кому будут предоставлять приоритет

В Украине ввели новый формат военной службы для добровольцев старше 60 лет. Он называется "Контракт 60+" и будет действовать в период военного положения.

Об этом в комментарии СМИ рассказал офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель. По его словам прежде всего такие граждане будут нести службу на небоевых должностях, однако при наличии соответствующего звания возможно назначение и на офицерские должности.

Основные условия для заключения контракта

Пригодность по состоянию здоровья (по заключению военно-врачебной комиссии);

предыдущий опыт службы и востребованная военно-учетная специальность;

наличие военного образования или подготовки, соответствующей выбранной должности.

По словам Абеля, приоритет будет предоставляться тем, кто уволился после 2015 года, участникам боевых действий и военным дефицитных специальностей.

Как происходит отбор

Кандидат может обратиться непосредственно к командиру части. В случае заинтересованности специалистом, командир сообщает ТЦК и СП и направляет претендента на медосмотр. При положительном заключении ВВК подается ходатайство в Главное управление персонала Генштаба ВСУ. После согласования можно подписать контракт.

Какие документы необходимы

Справка об отсутствии или наличии судимости;

заверенные копии военно-учетного документа;

документы об образовании; подтверждение участия в боевых действиях, ранений или наград (при наличии);

согласие на обработку персональных данных.

Для кого предусмотрен "Контракт 60+"

Контрактная служба для граждан 60+ не является массовой. Право заключить соглашение получат только те, чьи знания и опыт имеют особую ценность для обороноспособности Украины.

Напомним, в конце июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет проходить военную службу по контракту лицам, достигшим 60-летнего возраста. Его целью является привлечение опытных и мотивированных граждан к усилению обороноспособности страны в условиях полномасштабной войны.

