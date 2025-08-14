Младшему из трех его сыновей всего несколько месяцев: на фронте погиб воин-полицейский с Одесщины. Фото

На Донетчине во время выполнения боевого задания погиб военный, старший лейтенант полиции Сергей Магла из Одесской области. Воин получил несовместимые с жизнью ранения в результате вражеского артобстрела.

Видео дня

Защитнику теперь навеки 35 лет, без отца осталось трое его маленьких сыновей. О потере сообщило Главное управление Национальной полиции края и Бессарабский поселковый совет.

Что известно о Герое

Сергей Романович Магла, 09.01.1990 г. р., вырос в поселке Тарутино (ныне Бессарабское), Болградского района. Свой профессиональный путь он связал с правоохранительными органами. После учебы в Одесском государственном университете внутренних дел работал в Болградском районном отделе полиции, где занимал различные должности – от инспектора сектора реагирования патрульной полиции до участкового офицера.

"Правоохранитель добросовестно заботился о безопасности людей и поддерживал общественный порядок в родном крае. Служба была для него не просто работой, а призванием", – отметили в полиции.

В июне 2024 года полицейский добровольно вступил в ряды стрелкового батальона полиции особого назначения ГУНП Одесщины. Он ушел на передовую, чтобы защищать мирную жизнь уже всей Украины.

Коллеги рассказывают, что у мужчины было доброе сердце, он был честным, порядочным, профессиональным, всегда готовым поддержать и помочь. Его уважали, ему доверяли, его любили.

Старший лейтенант полиции погиб 11 августа 2025 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. В результате вражеского артиллерийского обстрела воин получил ранения, несовместимые с жизнью.

У защитника остались жена, трое маленьких сыновей, самый маленький из которых родился всего несколько месяцев назад, а также мать.

"Он оставил после себя глубокий след в сердцах каждого, кто его знал. Полиция склоняет головы в скорби. Мы потеряли не просто коллегу, мы потеряли друга, побратима, героя. Глубокие соболезнования семье погибшего. Честь и вечная память. Навсегда в полицейском строю", – отметили в полиции.

О создании живого коридора и захоронении Героя в громаде сообщат дополнительно.

"Выражаем глубокие соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной смерти нашего земляка и Героя. Вечная и светлая память защитнику Украины. Герои не умирают. Низкий поклон. Вечная память", – добавили в Бессарабском поселковом совете.

Что предшествовало

За последний месяц разные громады в Одесской области сообщали о гибели Героев-земляков.

Так, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Моначиновка на Харьковщине, в результате жестокого вражеского обстрела из ствольной артиллерии погиб 22-летний красавец-воин Максим Свистунов из Захаровщины.

24 июля в боях за Украину погиб 40-летний военный Павел Бочевар родом из села Кубей Болградского района. Он был боевым медиком в рядах одной из бригад ВСУ.

На Донетчине 2 августа погиб пограничник Александр Бурьянов, который участвовал в отпоре вооруженной агрессии РФ еще с 2014 года.

Кроме этого, недавно стало известно, что за независимость и свободу Украины погиб бывший директор и учитель физической культуры Викторовской начальной школы Виктор Немазенко.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 августа в городе Измаил Одесской области 45-летний водитель мопеда открыл огонь по сотрудникам полиции, когда те остановили его для проверки документов. Один из правоохранителей погиб при исполнении служебных обязанностей, а нападавшего впоследствии задержали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!