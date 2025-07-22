Ему навсегда будет 22: в боях за Украину погиб защитник из Одесской области. Фото
Защищая Украину, погиб молодой воин из Одесской области Максим Свистунов. Последний бой солдат принял на Харьковщине.
Максиму Свистунову навеки остались 22 года. О потере сообщил председатель Захаровской поселковой громады Алексей Осийчук.
Что известно
"Опять имеем горькую весть о гибели на фронте верного сына Захаровщины – молодого, сильного, отважного патриота Украины, 22-летнего красавца-захаровца Максима Андреевича Свистунова. Солдат погиб в ходе выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Моначиновка на Харьковщине, в результате жестокого вражеского обстрела из ствольной артиллерии", – отметил Осийчук.
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"Неописуемо трудно воспринять потерю родителям Андрею Павловичу и Татьяне Борисовне, сестренке Юлии, близким, друзьям, одноклассникам и собратьям. Огромное, неизмеримое горе... Крепитесь и мужайтесь... Пусть Господь придаст сил и терпения перенести невосполнимую потерю красавца-сыночка. Очень сочувствуем и скорбим вместе с вами. Жестокая война ведет свой кровавый счет. Забирает самых лучших – смелых, мужественных, настоящих. Тех, кто всем сердцем любил Украину и добывал для нее свободное будущее, не воспринимал зло и уничтожал врагов, боролся и приближал Победу. Тех, кто ценой собственной жизни останавливает рашистских оккупантов", – отметил поселковый голова.
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