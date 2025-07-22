Ему навсегда будет 22: в боях за Украину погиб защитник из Одесской области. Фото

Защищая Украину, погиб молодой воин из Одесской области Максим Свистунов. Последний бой солдат принял на Харьковщине.

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Максиму Свистунову навеки остались 22 года. О потере сообщил председатель Захаровской поселковой громады Алексей Осийчук.

Что известно

"Опять имеем горькую весть о гибели на фронте верного сына Захаровщины – молодого, сильного, отважного патриота Украины, 22-летнего красавца-захаровца Максима Андреевича Свистунова. Солдат погиб в ходе выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Моначиновка на Харьковщине, в результате жестокого вражеского обстрела из ствольной артиллерии", – отметил Осийчук.

Служил воин в должности стрелка-зенитчика второго зенитного ракектного отделения ракетно-артеллерийского дивизиона

"Неописуемо трудно воспринять потерю родителям Андрею Павловичу и Татьяне Борисовне, сестренке Юлии, близким, друзьям, одноклассникам и собратьям. Огромное, неизмеримое горе... Крепитесь и мужайтесь... Пусть Господь придаст сил и терпения перенести невосполнимую потерю красавца-сыночка. Очень сочувствуем и скорбим вместе с вами. Жестокая война ведет свой кровавый счет. Забирает самых лучших – смелых, мужественных, настоящих. Тех, кто всем сердцем любил Украину и добывал для нее свободное будущее, не воспринимал зло и уничтожал врагов, боролся и приближал Победу. Тех, кто ценой собственной жизни останавливает рашистских оккупантов", – отметил поселковый голова.

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