Без отца остались двое детей: в Донецкой области погиб пограничник из Одесской области. Фото

В боях за Украину погиб пограничник из Одесской области Александр Бурьянов. Он участвовал в отаражении вооруженной агрессии России еще с 2014 года.

Видео дня

Последний свой бой Александр принял 2 августа в Донецкой области, у него остались двое детей. Трагическое известие сообщили в Болградской районной государственной администрации.

Что известно о Герое

Родился военнослужащий Государственной пограничной службы, мастер-сержант Александр Бурьянов в 1982 году. Практически всю свою сознательную жизнь он посвятил защите Украины.

"Александр свою жизнь посвятил военной службе и защищал границы нашего государства, участвовал в отпоре вооруженной агрессии с 2014 года", – отметили в Болградской РГА.

Защищал Александр родную землю до последнего вздоха: он погиб 2 августа на Донецком направлении во время выполнения боевого задания.

"Безутешными остались мать, жена и двое детей.... Болградская районная государственная (военная) администрация в это горькое время, выражает искренние слова соболезнования семье, родным, близким, друзьям и собратьям погибшего Героя! Вечная Память и Почет тебе, Герой!" – отметили в Болградской РГА.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после тяжелого ранения умер защитник Александр Чернышов из Гайсина. Он начал свой боевой путь еще с АТО.

Александр Чернышов получил ранение 27 июля во время выполнения боевой задачи по сдерживанию вражеского наступления на Покровском направлении.

Медики делали все возможное, чтобы Александр жил. Но ранения оказались не совместимыми с жизнью.

Молодому воину навсегда останется 28 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!