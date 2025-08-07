На фронте погиб бывший директор школы и учитель из Одесской области. Фото

Страна-террорист продолжает убивать цвет украинской нации. На этот раз печальная новость пришла в Одесскую область.

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Погиб за независимость и свободу Украины Немазенко Виктор Демьянович, бывший директор и учитель физической культуры Викторовской начальной школы. Об этом сообщили в Старомаяковском сельском совете.

"Педагоги и общество в трауре. Виктор Демьянович был человеком большой ответственности, искренности и достоинства. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил обучению и воспитанию детей, которые всегда чувствовали его поддержку, заботу и силу духа", – отмечают в громаде.

В общине добавили, что коллеги уважали его за профессионализм, честность и искреннее отношение к людям. Но трудно найти слова, чтобы передать грусть и боль, которая коснулась не только семьи, но и других людей, которые знали его.

"В самые тяжелые для страны времена он не остался в стороне. Он был мобилизован с должности директора школы и стал в ряды Вооруженных сил Украины. Он погиб, выполняя свой долг перед государством, народом и будущим. Сельский голова, исполнительный комитет выражают искренние соболезнования родным, близким. Разделяем ваше горе, склоняем головы в скорби! Светлая память о Викторе Демьяновича останется в наших сердцах. Вечная память! Царство небесное!" – резюмировали печальную весть в обществе.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину на Харьковщине погиб историк, краевед и фотохудожник Игорь Климович "Африка". Он был младшим лейтенантом, хорунжим Третьей отдельной штурмовой бригады. Воину навеки осталось 34 года.

Как писал OBOZ.UA, 1 августа в районе города Часов Яр Донецкой области погиб воин из Харьковской области Виталий Гостев. На защиту страны Герой стал в мае 2024 года, ему навеки осталось 43.

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