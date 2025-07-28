"Жизнь оборвалась в борьбе за Украину": на фронте погиб защитник с Одесщины. Фото

В боях за Украину погиб военный Павел Бочевар из Одесской области. Он был боевым медиком в рядах одной из бригад ВСУ.

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Защитнику навеки осталось 40 лет. О потере сообщил Кубейский сельский совет.

Что известно о Герое

Павел Бочевар, 1985 года рождения, был родом из села Кубей Болградского района Одесщины. Он провел там детство и окончил местную школу. Последнее время жил и работал в Одессе.

В гражданской жизни мужчина много времени уделял своему хобби – мотоциклу, сообщает интернет-издание "Махала". Он был волонтером общественной организации "Семпо" – службы экстренной мотопомощи при ДТП с участием водителей двухколесных транспортных средств в Одессе.

"К сожалению, нашу мотосемью всколыхнула плохая новость! Вчера погиб наш друг, волонтер СЕМПО, волонтер Красного Креста, Пашка "hudojnik". Он был боевым медиком. Это невыносимая боль потери, которую нельзя выразить словами... Сочувствуем искренне его маме, родственникам и близким..." – отметили на странице общественной организации в Facebook.

В самой громаде детали о службе земляка не рассказали. Известно, что солдат ВСУ трагически погиб 24 июля 2025 года при исполнении служебного долга.

"Его жизнь оборвалась в борьбе за Украину, оставив в неописуемом горе мать, родных, друзей и побратимов. Никакие слова не уменьшат боль потери. И светлая память о защитнике, который с честью выполнил свой долг перед народом и государством, будет жить в наших сердцах – как пример отваги, самопожертвования и любви к Родине", – говорится в сообщении.

Кубейский сельский совет выразил глубокие соболезнования семье погибшего, близким и всем, кто имел честь знать Павла Бочевара. Прощание с защитником запланировали 28 июля.

Что предшествовало

Защищая Украину, погиб 22-летний воин Максим Свистунов из Одесской области. Он служил в должности стрелка-зенитчика второго зенитного ракетного отделения ракетно-артиллерийского дивизиона. Свой последний бой защитник принял вблизи населенного пункта Моначиновка на Харьковщине.

На Одесщине попрощались с 63-летним военным Константином Обориным с позывным "Камикадзе" – директором авиаклуба "Одесса", председателем Союза ветеранов Афганистана, командиром эскадрильи, которая защищает небо над областью и сбивает вражеские "Шахеды". Он погиб 18 июля во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля июля в Украине был День медицинских работников и главнокомандующий ВСУ Александр Сирский поздравил с этим праздником в том числе боевых медиков. В то же время он выразил соболезнования родным медиков, которые погибли, спасая жизни других на войне.

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