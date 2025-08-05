В Одесской области убили полицейского во время выполнения им служебных обязанностей: все подробности. Фото

В городе Измаил Одесской области 45-летний водитель мопеда открыл огонь по сотрудникам полиции, когда те остановили его для проверки документов. Один из правоохранителей погиб при исполнении служебных обязанностей, а нападавшего задержали.

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Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области. Отмечается, что трагическое событие произошло 5 августа около 18:00 на окраине Измаила.

Что известно об убийстве полицейского

По предварительной информации, работники сектора реагирования патрульной полиции остановили мопед для стандартной проверки документов. Водитель вел себя агрессивно, после чего достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских.

"В результате один из правоохранителей получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего. Обоих госпитализировали. К сожалению, старший лейтенант полиции скончался в больнице", – говорится в сообщении.

Злоумышленник с огнестрельными ранениями находится под наблюдением медиков и задержан в процессуальном порядке.

Подозреваемому в убийстве грозит пожизненное

Следователи полиции начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 5 августа в Черкассах мужчина угрожал сотрудникам районного ТЦК гранатой. Во время общения он достал гранату, выдернул чеку и пытался взять в заложники военнослужащих.

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