Местами похолодает и пойдет дождь: какой будет погода в Украине 23 марта

В Украине погода в воскресенье, 23 марта, станет прохладнее на западе и севере. В этих регионах, а также местами на крайнем востоке пройдут дожди.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram. Также она предупредила о неравномерном ветре, который достигнет штормовых порывов.

23 марта на западе и севере днем ожидается +8...+12 (против +10...+16 градусов 22-го числа). На остальной территории Украины днем в воскресенье будет тепло, +10...+14.

В Киеве –юго-восточный ветер с сильными порывами. Температура воздуха несколько снизится, днем она достигнет около +10…+12 градусов.

"Оденьтесь теплее. Чтобы какие-то существенные осадки – вряд ли, но набегут тучи", – посоветовала Диденко жителям столицы.

С более детальным прогнозом погоды для Киева и Киевской области можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, ранее Наталия Диденко сообщала, в последний день недели, 23 марта, погода изменится, ожидаются дожди, а в течение следующих дней – незначительное понижение температуры воздуха.

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