Порывы ветра и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 марта

В Киевской области в воскресенье, 23 марта, облачно с прояснениями, синоптики предупредили о сильных порывах ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 23 марта по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от 4°С тепла до 1°С мороза, днем 9-14°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 11-13°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +10°С…+12°С; Мироновка +11°С…+13°С; Фастов +10°С…+12°С; Яготин +12°С…+14°С; Барышевка +12°С…+14°С; Борисполь +12°С…+14°С и Вышгород +10°С…+12°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. Днем 23 марта порывы ветра 15-20 м/с. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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