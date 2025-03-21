Синоптик рассказала, в каких областях на выходных ждать похолодания и дождей: прогноз погоды

В выходные в Украине будет преобладать теплая погода, однако в воскресенье, 23 марта, следует ожидать дождей преимущественно на западе и севере нашей страны. 22 марта сухо будет везде, кроме Сумской области и Карпат.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в течение следующих дней ожидается незначительное понижение температуры воздуха.

В субботу, 22 марта, днем ожидается +10+15 градусов. Несколько прохладнее – в восточных областях и в прибрежных районах, там столбики термометров покажут +9+12 градусов.

"Дожди завтра возможны на Сумщине и вокруг Карпат. Однако все же будет преобладать в большинстве областей сухая погода. Поэтому завтра можно гулять, дышать хорошим весенним воздухом, грестись в садах, на огородах, клумбах и просто любоваться весной", – говорится в сообщении.

В воскресенье, 23 марта, тоже ожидается достаточно комфортная температура воздуха. По словам синоптика, "разве что немного похолодает на западе и севере Украины".

Осадков 23 марта станет больше, дожди пройдут в западных, северных областях и Винницкой области. На остальной территории нашей страны без существенных осадков.

В Киеве в субботу дожди не прогнозируются, днем до +14 градусов.

В воскресенье в столице ожидается понижение температуры воздуха до +10+12 градусов, местами пройдет дождь.

"Пусть выходные будут с хорошим воздухом, без шашлычных и мусорных дымов, сделайте природе окружающий подарок – пусть она не задыхается, а дышит и полюбуется нежной весной вместе с нами", – отметила Диденко.

Напомним, ранее Наталья Диденко сообщила о волне потепления с 20 марта. По ее словам, тепло охватит всю Украину, столбики термометров поднимутся до +8...+14 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 21 марта, по данным синоптика Наталки Диденко, в Украине будет преобладать теплая погода. Однако уже в воскресенье 23 марта ожидается дождь и новая волна похолодания.

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