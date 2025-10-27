'Мечтал, улыбался, планировал жизнь': на Сумщине погиб 21-летний защитник со Львовщины. Фото

В боях за Украину погиб воин со Львовщины Виталий Дзюба. Жизнь молодого защитника оборвалась в начале сентября на Сумщине, до недавнего времени он считался пропавшим без вести.

Видео дня

Юноше, у которого впереди была вся жизнь, навеки останется 21 год. О потере сообщили в Бисковицкой громаде и в Пьяновицкой школе I-III ступеней, которую закончил в свое время Герой.

Что известно о Герое

Родился Виталий Дзюба 1 мая 2004 года. Жил в селе Максимовичи Бисковицкой громады.

Несмотря на молодой возраст, Виталий стал в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать родную землю от российских оккупантов. Службу он нес в должности стрелка-номера обслуги 1-го десантно-штурмового отделения 3-го десантно-штурмового взвода 10-й десантно-штурмовой роты 3-го десантно-штурмового батальона В/Ч А-0284.

Связь с воином оборвалась 6 сентября 2025 года, он считался пропавшим без вести – до сих пор, когда родные Героя получили подтверждение его гибели.

"Виталий отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания в Сумской области, героически защищая независимость и территориальную целостность Украины", – отметили в Бисковицкой громаде.

"С глубокой болью и невыразимой печалью сообщаем, что в борьбе за свободу и независимость Украины погиб наш выпускник Дзюба Виталий Петрович. Еще совсем недавно он ходил по этим коридорам, сидел за школьной партой, мечтал, улыбался, планировал жизнь... А сегодня его имя навсегда вошло в список Героев, которые отдали самое дорогое — свою жизнь — за каждого из нас, за мир на родной земле", – вспомнили о защитнике в школе, где он учился.

Встречать Героя, который возвращается домой на щите, в понедельник, 27 октября – около 13 часов кортеж прибудет на площадь Памяти в Самборе.

Оттуда процессия отправится в Максимовичи, где воина похоронят.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на войне погиб 34-летний прикарпатец Тарас Кузьмич.

Также в бою за Украину погиб защитник со Львовщины Павел Бобко. Он вернулся в Украину из Италии, чтобы защищать родную землю. Жизнь воина оборвалась под Покровском еще в июле, его гибель подтвердили только недавно.

Кроме того, стало известно, на войне погиб защитник из Кривого Рога. Олег Иванов воевал за Украину с самого начала полномасштабного вторжения России.

