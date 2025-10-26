Вернулся из Италии, чтобы защищать родную землю: под Покровском погиб воин со Львовщины. Фото

В бою за Украину погиб защитник из Львовской области Павел Бобко. Жизнь воина оборвалась под Покровском еще в июле, его гибель подтвердили только недавно.

Герой, которому навеки останется 33 года, защищал родную землю в 2014-м, когда Россия начала полномасштабное вторжение – вернулся из Италии, где жил и работал, чтобы снова стать в ряды украинского войска. О потере сообщили в Золочевском городском совете и в местном издании "Золочев.нет".

Что известно о Герое

На щите возвращается на малую родину воин из Золочевской громады Павел Бобко ("Турист"), родившийся в 1992 году.

Как рассказали журналисты "Золочев.нет", он защищал Украину с 2014 года в составе 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, в частности, участвовал в боях на Луганском направлении. Впоследствии – поехал работать в Италию.

Но когда Россия начала полномасштабное вторжение, Павел вернулся в Украину, чтобы снова защищать ее с оружием в руках. Службу нес в должности старшего механика-водителя 1 отделения взвода наблюдения разведывательной роты 68 егерской бригады имени Олексы Довбуша.

"За 3,5 года на фронте прошел самые горячие направления. Дважды был ранен, но каждый раз возвращался в строй", – говорят в Золочевском горсовете.

7 июня этого года Павлу исполнилось 33 года. А уже 17 июля связь с ним оборвалась: как стало известно впоследствии, вражеский FPV-дрон под Покровском атаковал автомобиль, за рулем которого находился молодой воин. В течение длительного времени Павел Бобко считался пропавшим без вести. А 23 октября его родные получили подтверждение его гибели.

"Искренние соболезнования семье, друзьям и побратимам. Светлая память нашему Герою Павлу, который отдал свою жизнь за свободу родной земли. Спасибо за мужество! Парастас состоится 28 октября 2025 года, в 19 час. в родном доме в селе Подлипцы. Чин похорон — 29 октября 2025 года, в 11 час. в Подлипцах", – отметили в Золочевской городском совете.

