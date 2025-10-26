На войне погиб 34-летний прикарпатец Тарас Кузьмич. Фото

В боях за независимость Украины погиб военнослужащий Тарас Васильевич Кузьмич. Жизнь Героя оборвалась, когда он выполнял боевое задание.

О тяжелой утрате сообщили на странице Лицея №16 Ивано-Франковского городского совета, в котором учился защитник. Коллектив заведения выразил соболезнования родным и близким Тараса.

В октябре во время выполнения боевого задания погиб Кузьмич Тарас Васильевич. Защитнику, который отдал жизнь, было всего 34 года.

"Пусть Господь примет его душу в Свои объятия, а память о Тарасе навсегда останется в наших сердцах", – отметили на странице лицея.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в бою за Украину погиб защитник со Львовщины Павел Бобко. Жизнь воина оборвалась под Покровском еще в июле, его гибель подтвердили только недавно.

Также стало известно, на войне погиб защитник из Кривого Рога. Олег Иванов воевал за Украину с самого начала полномасштабного вторжения российского агрессора.

