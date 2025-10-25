'Был искренним и добрым человеком': на войне погиб защитник из Кривого Рога. Фото

На войне против российских оккупантов погиб военнослужащий и выпускник криворожской гимназии №88 Олег Иванов. Он служил в армии с самого начала полномасштабного вторжения.

О гибели военнослужащего сообщил криворожский телеканал Первый городской. В сообщении отмечается, что Олег был искренним, добрым и мужественным человеком, который имел глубокую любовь к своей семье и Родине.

"Был искренним и добрым человеком, который преданно служил Украине", – отметили в заметке.

С начала полномасштабного вторжения Олег стал в ряды украинского войска. Служил оператором отделения радиоэлектронной борьбы в 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха.

В сообщении добавили, что воина запомнят "мужественным и человечным человеком, который имел огромную любовь к семье и своей Родине".

Герои войны в Украине

Во Львове 25 октября будут прощаться с защитником Василием Кобрином, погибшим на фронте. Смертельные ранения воин получил 16 октября, когда вез воду и еду собратьям.

В Полтаве 24 октября попрощались с защитником Украины Максимом Пушкарем. Герой погиб, выполняя боевое задание в Донецкой области. С начала полномасштабной войны он стал в ряды Вооруженных сил Украины, проходил службу в должности оператора беспилотных летательных аппаратов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из села Требухов Киевской области Евгений Шишук. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 октября 2024 года.

