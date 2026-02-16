Матрас и кровообращение: почему немеют руки и ноги ночью

Утреннее ощущение покалывания в конечностях или их онемение является достаточно распространенной проблемой. Онемение конечностей во время сна и пробуждения может быть вызвано как банальным положением тела, так и определенными состояниями здоровья, употреблением лекарств или дефицитом питательных веществ.

Если это ощущение быстро проходит после смены позы, обычно повода для паники нет, однако стойкое онемение требует внимательного анализа и консультации специалиста. Самой частой причиной того, что вы просыпаетесь с покалыванием в руках, является механическое давление на конечность во время сна, пишет Healthline.

Когда вы спите на руке или закидываете её под голову, происходит временное нарушение кровотока или сжатие нервных окончаний. В таких случаях достаточно изменить положение тела, чтобы чувствительность вернулась в течение нескольких минут, поскольку это не связано с внутренними патологиями.

Однако если онемение сопровождается слабостью силы хвата, причиной может быть синдром карпального канала. Это состояние возникает из-за сдавливания срединного нерва в узком проходе на передней части запястья. Чаще всего этим страдают люди, чья работа связана с однотипными движениями (например, печатание на клавиатуре).

Нарушение микроциркуляции

Избыточное давление на определенные точки тела (плечи, таз, колени) во время сна или длительного сидения запускает цепную реакцию, которая затрагивает и сосуды, и нервную систему. Например, если вы длительное время лежите на боку, вес тела концентрируется на выступающих частях – плечевом и тазобедренном суставах. Под действием этой массы мягкие ткани (кожа, подкожная клетчатка и мышцы) сжимаются. Мельчайшие сосуды – капилляры – имеют очень тонкие стенки. Даже небольшого давления достаточно, чтобы "сплюснуть" их. Когда просвет сосудов закрывается, приток артериальной крови, обогащенной кислородом, останавливается. Это приводит к местному кислородному голоданию тканей (ишемии).

Кровь также перестает вымывать продукты распада (например, молочную кислоту и углекислый газ). Их избыток раздражает химические рецепторы в тканях, что может вызвать тупую боль или дискомфорт.

Если вы чувствуете покалывание в конечностях после пробуждения, это может свидетельствовать о парестезии. Это результат "сбоя" в работе нервных волокон.

Нервы требуют огромного количества энергии (кислорода и глюкозы) для передачи импульсов. Когда из-за давления на плечо или таз нарушается кровообращение в сосудах, питающих сам нерв, нервная клетка начинает посылать хаотичные, ложные сигналы в мозг. Мозг интерпретирует этот "шум" как покалывание, щекотание или жжение.

Если давление продолжается, нервные волокна временно теряют способность проводить какие-либо импульсы. Это можно сравнить с пережатым садовым шлангом, через который перестает течь вода. Мозг перестает получать сигналы от рецепторов осязания и температуры – возникает ощущение "одеревенения" или полного отсутствия конечности.

Иногда сжимаются и двигательные нервы, из-за чего вы не можете сразу пошевелить пальцами или поднять руку после пробуждения – это явление называется "временный парез". Когда вы переворачиваетесь и освобождаете плечо или колено от нагрузки, кровоток резко восстанавливается. Это вызывает лавину сигналов от нервных окончаний, которые "просыпаются". Именно в этот момент покалывание становится наиболее интенсивным и даже болезненным. Это признак того, что нервная проводимость восстанавливается.

Правильный матрас, чтобы не немели конечности

Эксперты отмечают: правильно подобранный матрас является ключевым инструментом в борьбе с мышечными судорогами, поскольку именно он отвечает за правильное распределение нагрузки на тело во время отдыха.

Наиболее эффективными в борьбе с ночным дискомфортом признаны гибридные модели и матрасы из пены с эффектом памяти. Благодаря своей способности адаптироваться к индивидуальным контурам тела, они минимизируют давление на суставы и мышцы. Такие изделия часто называют "облачными матрасами" за их специфическое мягкое ощущение, позволяющее телу буквально погружаться в комфорт, не теряя при этом необходимой поддержки.

В отличие от латексных или классических пружинных моделей, которые имеют высокую "плавучесть" и упругость, облачные матрасы почти не подпрыгивают. Основные отличия заключаются в следующем:

Изоляция движений: пена поглощает колебания, что критически важно для глубокого сна.

пена поглощает колебания, что критически важно для глубокого сна. Терморегуляция: современные технологии охлаждения предотвращают перегрев конечностей.

современные технологии охлаждения предотвращают перегрев конечностей. Отсутствие обратного давления: пена с эффектом памяти не "толкает" мышцы назад, что является основной профилактикой спазмов в икрах.

На что обратить внимание перед покупкой

Несмотря на общую категорию "облачных" моделей, они существенно отличаются в зависимости от бренда. Специалисты советуют обязательно проверять три параметра: поддержку, уровень охлаждения и жесткость. Хотя эти матрасы ассоциируются с мягкостью, они должны иметь достаточную слоистую структуру, чтобы позвоночник оставался в анатомически правильном положении.

Качественный матрас – это долгосрочная инвестиция в здоровье. Обеспечив мышцам оптимальные условия для восстановления, вы сможете навсегда забыть о резкой боли в ногах посреди ночи и просыпаться по-настоящему бодрыми.

Когда следует обратиться к врачу

Хотя просыпаться с онемевшими руками не редкость, игнорировать этот симптом не стоит, если он становится регулярным. Стоит немедленно обратиться к врачу, если изменение позы не приносит облегчения, онемение распространяется на другие части тела или сопровождается другими тревожными признаками. Своевременное выявление причины поможет избежать серьезного повреждения нервов и вернуть вам спокойный сон.

