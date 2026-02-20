Мать готова забрать сына в Финляндию: история с подростком, которого отправили в интернат после мобилизации отца, получила продолжение

Подросток, которого отправили в интернат после мобилизации отца, временно находится в Центре социально-психологической помощи. Его мать планирует забрать сына в Финляндию.

История, ранее вызвавшая резонанс в СМИ и соцсетях, получила новое развитие. Об этом сообщает Исполнительный комитет Центрально-Городского районного в Кривом Роге совета.

Отец подростка, Дмитрий Погорелко, 16 февраля 2026 года был задержан Центрально-Городским районным ТЦК для прохождения обучения и дальнейшей службы в армии. Ранее он получил вызов в ТЦК, поскольку не имел оснований для отсрочки.

Мать ребенка не была лишена родительских прав и не отказывалась от воспитания сына, а никаких судебных решений о передаче парня или участия службы по делам детей в деле не принималось.

После задержания отца 13-летний сын позвонил на "102" и сообщил полиции, что остался один дома. Работники ювенальной превенции КРУП ГУ НП в Днепропетровской области организовали для парня временное пребывание в Центре социально-психологической реабилитации. Там ему оказали полную поддержку – психологическую, медицинскую и социальную – до приезда матери.

Мать подростка сейчас живет в Финляндии с 18-летней дочерью, регулярно выплачивала алименты и материально поддерживала сына. Она уже выразила готовность приехать и забрать ребенка. Родственники, проживающие в Кривом Роге, в частности сестра матери, не могут временно взять парня из-за собственных семейных обстоятельств.

Парень будет находиться под наблюдением в Центре до приезда матери. Социальные службы отмечают, что ему обеспечены все необходимые условия для безопасного и комфортного пребывания.

Напомним, что омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, что отца мобилизовали, потому что юридически факт единоличного воспитания не был оформлен, из-за чего ребенок оказался без правовой защиты.

Установлено, что служба по делам детей еще в 2023 году неоднократно рекомендовала отцу оформить все необходимые документы, но он этого не сделал.

Как сообщал OBOZ.UA, история с мобилизацией единственного сына, который ухаживал за тяжелобольным отцом, завершилась. Верховный суд отказался открывать кассационное производство по жалобе работника Золочевского районного ТЦК и СП Богдана О. На чиновника ранее наложили штраф в 34 тыс. грн за превышение полномочий, и это решение стало окончательным.

