Работник ТЦК пытался обжаловать наказание за мобилизацию единственного сына у мужчины с инвалидностью: чем все закончилось

История с мобилизацией единственного сына, который ухаживал за тяжелобольным отцом, получила завершение. Верховный Суд отказался открывать кассационное производство по жалобе работника Золочевского районного ТЦК и СП Богдана О.

На чиновника ранее наложили штраф в 34 тыс. грн за превышение полномочий, и это решение стало окончательным. Об этом сообщает zaxid.net.

В сентябре 2025 года 44-летний Владимир Малицкий получил повестку и пришел в ТЦК, чтобы восстановить отсрочку – он был единственным опекуном своего 82-летнего отца с первой группой инвалидности.

Из-за реорганизации соцзащиты справку об уходе оформить вовремя не удалось, но временный глава ТЦК Богдан О. принял решение о мобилизации, зная о состоянии отца.

Малицкого отправили на полигон для базовой военной подготовки, оставив отца одного дома. После общественного резонанса Владимира отпустили с полигона и списали со службы.

На Богдана О. составили протокол по ч. 2 ст. 172-14 КУоАП (превышение служебных полномочий), а Золочевский районный суд оштрафовал его на 34 тыс. грн.

Пытаясь обжаловать решение, работник ТЦК подал жалобы в апелляцию и кассацию, однако Верховный Суд отказал в открытии производства, сделав штраф окончательным.

Ранее в дело вмешалась прокуратура. В отношении руководителя ТЦК и СП, допустившего незаконные действия, составили протокол о превышении служебных полномочий.

Тогда в ОГПУ заявили о восстановлении нарушенных прав 44-летнего Владимира Малицкого, который ухаживал за прикованным к постели отцом и был мобилизован на военную службу Золочевским ТЦК, несмотря на основания для отсрочки.

В начале октября стало известно, что суд огласил приговор военному ТЦК, который ударил учителя во время проверки документов в Харькове. Сергей Воловик признан виновным в хулиганстве и приговорен к трем годам лишения свободы. Также, по решению суда, он должен выплатить пострадавшему 150 тыс. грн компенсации за моральный ущерб.

