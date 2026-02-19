В Кривом Роге отца мобилизовали, а 14-летнего сына отправили в интернат: Лубинец объяснил, что произошло, и сделал предостережение

В Кривом Роге 14-летнего парня временно устроили в интернат после того, как его отец был мобилизован. Причиной стал не недостаток внимания или опасность для ребенка, а отсутствие надлежащего юридического оформления прав на воспитание.

Омбудсмен Игорь Лубинец объяснил ситуацию и сделал важное предостережение по защите детей в таких случаях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что парня временно разместили в Центре социально-психологической реабилитации детей в Кривом Роге.

Его отец, который фактически самостоятельно воспитывает сына с 2022 года, был мобилизован после визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Мать ребенка находится за границей. Юридически факт единоличного воспитания не был оформлен, из-за чего ребенок оказался без правовой защиты.

Представитель омбудсмена в Днепропетровской области направил запросы в службу по делам детей и ТЦК для выяснения обстоятельств. Установлено, что служба по делам детей еще в 2023 году неоднократно рекомендовала отцу оформить все необходимые документы, но он этого не сделал.

Лубинец подчеркнул, что подобные случаи не единичны. Если ребенка фактически воспитывает один из родителей, это обязательно должно быть юридически оформлено: определены место жительства ребенка, статус одинокого отца или матери, решение суда относительно алиментов или родительских прав.

Омбудсмен отметил, что государственные органы не могут защитить ребенка без надлежащего оформления документов, а в военное время последствия могут быть серьезными. Он призвал взрослых позаботиться о документах, чтобы дети не оставались без защиты и имели право на воспитание в семье.

"Поэтому обращаюсь ко всем, кто самостоятельно воспитывает детей. Приведите документы в порядок! Оформленный статус одинокого отца или матери, определенное место жительства ребенка, решение суда по алиментам или родительским правам – это не формальность, а реальный механизм защиты ребенка. Каждый подобный случай должен завершаться одним результатом: ребенок должен быть защищен и ни в коем случае не лишен права на воспитание в семье. Но прежде всего об этом должны позаботиться взрослые, чтобы государство в дальнейшем действовало эффективно и в интересах ребенка!" – подчеркнул Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, история с мобилизацией единственного сына, который ухаживал за тяжелобольным отцом, завершилась. Верховный Суд отказался открывать кассационное производство по жалобе работника Золочевского районного ТЦК и СП Богдана О. На чиновника ранее наложили штраф в 34 тыс. грн за превышение полномочий, и это решение стало окончательным.

