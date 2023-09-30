Украинский язык беднее русского? Несколько фактов от профессора Пономарива, которые доказывают обратное

Проанализировав толковый словарь и "Украинский лексикон конца XVIII – начала XXI века", ученые пришли к выводу, что лексикон нашего языка гораздо богаче, чем считали ранее. Объем слов может достигать более миллиона.

Исключив устаревшие термины и флексии (способ образования форм слов путем замены окончаний или звуков основания), можно заключить, что современный язык имеет около 256 тысяч слов. Украинцы, всю жизнь говорившие по-русски, иногда испытывают трудности при переводе слов, поэтому ошибочно считают, что русский язык богаче.

На самом деле, это не так. Украинский язык значительно богаче русского. Об этом свидетельствуют бессчетные исследования. В свое время это отмечал и выдающийся языковед профессор Александр Пономарив. Если при переводе слов мы не можем найти достаточное количество синонимов, то дело не в бедности языка, а в нашем недостаточном словарном запасе.

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Синонимически украинский язык превосходит русский. Например, в русском есть слово горизонт. В качестве синонима можно употребить устаревшее и малоизвестное "окоем" – и все. Ничем это слово не заменишь. Украинский имеет более 10 синонимов:

обрій;

небосхил;

виднокрай;

крайнебо;

видноколо;

небокрай;

кругогляд и т.д.

В русском языке есть "общество", а в украинском – "суспільство", "громада", "товариство" и т.д.

Аналогичная ситуация с фразеологизмами. На русском говорим: "яблоко от яблоны недалеко падает", на украинском же можно выбрать поговорку на любой вкус:

яка хата, такий тин, який батько — такий син;

які мама й татко, таке й дитятко;

яка пшениця, така й паляниця тощо.

"На вкус и цвет товарищей нет" на украинский переводят следующим образом:

На любов і смак товар не всяк;

Кожен Івась має свій лас або смак;

Той хоче гарбузів, а той огірків;

Як хоче – сокоче, а як не хоче – кудкудаче;

У всякої Пашки свої замашки.

Как видим, важно изучать родной язык и постоянно пополнять словарный запас.

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