Прояснения не ожидается: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 14 марта

В четверг, 14 марта, погода в Украине будет по большей части облачной с прояснениями, всю территорию страны накроют осадки. Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом везде, кроме юга.

Также днем в северной части страны существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Ночью и утром в большинстве центральных и северных областей на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с", – говорится в прогнозе.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 мороза, а днем потеплеет до 3-8 градусов выше нуля. На Закарпатье и в Крыму будет теплее: ночью 1-6 градусов тепла, а днем 7-12 с отметкой "плюс".

В Киевской области в четверг облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, а день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами будет гололедица.

Температура в регионе ночью составит от 3 градусов тепла до 2 мороза, а днем будет 3-8 градусов тепла. В Киеве ночью будет около 0, а днем воздух прогреется до 4-6 градусов тепла.

"12-15 марта, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на р. Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий (I уровень опасности – желтый)", – напомнили синоптики.

Также было объявлено предупреждение о снеголавинной опасности в Украинских Карпатах.

Так, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается 14 марта на высокогорье Закарпатской области. Там возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Туристам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается завтра на высокогорье Ивано-Франковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ряде регионов Украины в ночь на 13 марта выпал весенний снег. Зима напомнила о себе в Киевской, Львовской, Кировоградской, Черкасской областях, в Карпатах.

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