Madonna, RHCP, Sting и не только: НАБУ собрало сборник песен, которые звучали на пленках во время разоблачения коррупции в энергетике

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало полный перечень музыкальных композиций, которые слушали фигуранты масштабной коррупционной схемы в украинской энергетике. Злоумышленники крутили как зарубежные, так и украинские хиты.

Видео дня

Полный перечень музыкальных композиций показала пресс-служба правоохранительного ведомства в среду, 12 ноября.

Что слушали фигуранты масштабного дела НАБУ

Согласно перечню, на фоне "пленок Миндича" играли следующие композиции:

Madonna – "La Isla Bonita", 1986 г.в.;

"Тартак" – "Стільникове кохання", 2004 г.в.;

Red Hot Chili Peppers – "Californication", 1999 г.в.;

Sting – "Shape of my heart", 1993 г.в.;

Kaleo – "Way down we go", 2015 г.в.;

Aurora – "Summer son", 2006 г.в.

"Пусть эта подборка согреет вас в холодное время и добавит немного света в наши блэкауты", – с иронией подписали свое сообщение в пресс-службе НАБУ.

Что известно об антикоррупционном деле НАБУ

Напомним, утром в понедельник, 10 ноября, детективы НАБУ пришли с обысками к совладельцу студии "Квартал 95" и бизнесмену Тимуру Миндичу. Аналогичный визит сделали к министру юстиции Украины Герману Галущенко.

Впоследствии детективы обнародовали фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, где фигурируют оба мужчины. На них упоминается строительство защиты энергетических объектов, в частности проект по сооружениям для трансформаторов на 4 млрд грн.

Подозрения уже получили сам Тимур Миндич, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов, а также четверо "сотрудников" бэк-офиса по легализации средств. Впоследствии подозрение получил и Алексей Чернышов.

Как сообщал OBOZ.UA, жена Дмитрия Басова, Наталья, активно скупает дорогую недвижимость и люксовые автомобили. В прошлом году она стала владелицей квартиры на 70 кв. м в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева, White Lines. Стоимость же жилья оценивается в не менее 140 тыс. долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!