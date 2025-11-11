Жена фигуранта коррупционной схемы в "Энергоатоме" скупает дорогую недвижимость и люксовые автомобили – Bihus.Info

Жена одного из фигурантов схемы на закупках в "Энергоатоме" Дмитрия Басова – Наталья – активно скупает дорогую недвижимость и люксовые автомобили. В частности, в 2024 году она стала владелицей квартиры на 70 кв. м в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева – White Lines. Стоимость жилья оценивается минимум в 140 тыс. долларов.

Об этом сообщает Bihus.Info. Отмечается: в целом примерная стоимость покупок Натальи Басовой за последние годы составляет примерно 360 тыс. долларов.

Так, кроме элитной квартиры в течение двух лет она, отмечается, приобрела Mercedes GLE 300D 2023 г. в., а кроме того:

Range Rover 2019 г. в.;

Новый Mercedes GLC 220D 2025 года выпуска, оформленный на нее в октябре 2025-го.

Кто такой Дмитрий Басов

Сам Дмитрий Басов является бывший руководителем управления Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. В 2019 году его уволили с должности. Причиной этого, по данным медиа, стал ряд связанных с ним коррупционных скандалов.

"Впоследствии ему удалось обжаловать это решение. И отсудить восстановление в должности и компенсацию более 2,5 млн грн за якобы вынужденные прогулы", – рассказали аналитики.

Тем не менее впоследствии Басов перешел работать на должность исполнительного директора по физической защите и безопасности "Энергоатома". После чего, как отмечается, "его семья существенно обогатилась".

Коррупционные скандалы с участием Басова

Один из коррупционных эпизодов, связанных с Басовым случился в 2016 году. Тогда его управление в Генеральной прокуратуре расследовало дело о незаконной добыче песка компанией "Днепровские пески".

"Впоследствии, в 2019 году, 100% капитала "Днепровских песков" перешли в собственность Натальи Басовой. Примечательно, что в этот период в ее собственности появилась квартира в элитном "Французском квартале" площадью 127 квадратных метров, а также гараж в этом жилом комплексе", – рассказали аналитики.

Происхождение же денег, за которые были сделаны эти покупки, отмечается, неясно. Ведь "соответствующих доходов на такие покупки у женщины не было".

"Более того, именно накануне приобретения квартиры супруги официально развелись – вероятно, с целью сокрытия приобретенных активов. Но в дальнейшем женщина вернулась в декларацию Басова как лицо, с которым он совместно проживает", – подчеркнули аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Одним из фигурантов схемы является Басов.

