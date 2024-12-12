L'Oréal Украина завершила 9-й сезон общеобразовательной программы 'Красота для всех'

L'Oréal Украина объявила о завершении девятого сезона общеобразовательной программы "Красота для всех", которая предоставила 35 женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, возможность бесплатно овладеть профессией парикмахера. Фонд ООН в области народонаселения в Украине.

Учеба проходила с сентября по ноябрь 2024 года и включала более 240 часов теоретических и практических занятий.

Программа также предусматривала психологическую поддержку, консультации по развитию карьеры, обучение продвижению в социальных сетях и создание профессионального портфолио.

29 ноября состоялся торжественный выпускной, на котором 35 участниц получили дипломы, подтверждающие их квалификацию. За девять лет существования проекта "Красота для всех" новую профессию получили более 490 женщин.

"Эти 35 выпускниц – воплощение несокрушимости украинских женщин. Они не только освоили новую профессию, но и сделали важный шаг к стабильному будущему для себя и своих семей. Мы гордимся их смелостью и решительностью!" – отметила Дина Турчина, старшая специалист по коммуникациям L’Oréal Украина.

О программе "Красота для всех"

Эта инициатива является частью глобальной социальной миссии L'Oréal, направленной на поддержку уязвимых групп населения. В Украине программа особенно актуальна из-за социальных вызовов, вызванных войной.

О L'Oréal Украина

Компания L'Oréal — мировой лидер в косметической индустрии. Компания активно поддерживает украинцев через социальные инициативы, гуманитарную помощь и проекты, направленные на помощь женщинам и молодежи. С начала войны России против Украины компания обеспечила поставку более 800 000 средств для гигиены, а также реализовала ряд инициатив, в частности программу "Не До красоты" в партнерстве с центром НЕСЛОМНЫЕ.

О UNFPA, Фонде ООН в области народонаселения

UNFPA в Украине работает с 1997 года, занимаясь вопросами гендерного равенства, репродуктивного здоровья и развития молодежи. В партнерстве с другими организациями Фонд поддерживает женщин и семьи, пострадавших от войны.