Лишение свободы и изъятие водительского удостоверения: в Раде хотят существенно ужесточить наказание для водителей за ДТП со смертельным исходом

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект № 15348-1, который предлагает значительно ужесточить ответственность за опасные нарушения правил дорожного движения. Документ предусматривает не только более высокие штрафы за превышение скорости, но и более строгие наказания для водителей, ставших виновниками ДТП со смертельным исходом, в том числе длительное лишение права управления транспортными средствами.

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Об этом говорится в законопроекте №15348-1 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ужесточения ответственности за действия, приводящие к гибели и травмированию людей на дорогах". Он был внесен в парламент 13 июля.

Штрафы за превышение скорости хотят увеличить

Документ предлагает ввести отдельную статью 122-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая будет касаться исключительно превышения скорости.

Штрафы будут зависеть от того, насколько водитель превысил допустимую скорость:

более 20 км/ч – 680 гривен;

свыше 40 км/ч – 2 040 гривен;

свыше 60 км/ч – 2 720 гривен;

свыше 80 км/ч – 3 400 гривен.

Отдельное наказание предлагается для систематических нарушителей. Если водителя четыре или более раз в течение года привлекут к ответственности за превышение скорости на 40 км/ч и более, ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен. За следующее аналогичное нарушение в течение года, помимо такого же штрафа, могут лишить водительских прав на срок от шести месяцев до одного года.

"Порог безнаказанности" могут снизить

Авторы законопроекта также предлагают снизить так называемый "порог безнаказанности" за превышение скорости с 20 до 10 км/ч.

В пояснительных материалах отмечается, что такая норма соответствует практике большинства стран Европейского Союза, где допустимое превышение скорости обычно составляет от трех до десяти километров в час.

Повторные нарушения будут наказываться строже

Законопроект предусматривает ужесточение ответственности и за другие нарушения правил дорожного движения.

В частности, если водитель повторно в течение года проедет на красный свет, нарушит правила проезда пешеходного перехода или перекрестка, обгона или не уступит дорогу пешеходам, ему может грозить штраф в размере 3 400 гривен.

За третье аналогичное нарушение в течение года штраф предлагается увеличить до 5 100 гривен, а также лишать права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Кроме того, документ ужесточает ответственность для лиц, садящихся за руль после того, как они уже были лишены водительского удостоверения.

За ДТП со смертельным исходом значительно ужесточат наказание

Отдельный блок изменений касается Уголовного кодекса Украины.

Законопроект предлагает ввести обязательное дополнительное наказание для водителей, признанных виновными в ДТП с погибшими или тяжело травмированными. Наряду с лишением свободы суд должен будет лишать их права управлять транспортными средствами на срок от трех до восьми лет.

Если же в результате аварии погибли несколько человек, срок лишения водительских прав предлагается увеличить до 8–12 лет.

Также документ предусматривает отдельную ответственность для водителей, повторно совершивших ДТП со смертельным исходом. За это предлагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с запретом на управление транспортными средствами на срок от 12 до 15 лет.

Чем альтернативный законопроект отличается от основного

Ранее в Верховной Раде уже был зарегистрирован основной законопроект №15348, который также предусматривает ужесточение ответственности за превышение скорости.

Впрочем, альтернативный законопроект №15348-1 предлагает более комплексные изменения. Помимо новых штрафов и санкций за систематические нарушения, он предусматривает существенное ужесточение уголовной ответственности за ДТП, в которых люди погибли или получили тяжкие травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, регулярные трагические ДТП в Украине с участием "мажоров", пьяных водителей или систематических нарушителей ПДД часто заканчиваются смехотворными приговорами. За гибель людей на дорогах виновники ДТП получают откровенно ничтожные приговоры, которые общественность считает издевательскими.

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