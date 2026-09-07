Лично протестировал переданную им спецтехнику: Говард Баффет побывал на украинско-молдавской границе. Видео

Американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет побывал на украинско-молдавской границе, где ознакомился с работой украинских пограничников. В ходе визита он также лично протестировал специальную технику, которую ранее передал военнослужащим.

Видео дня

Об этом в Telegram сообщила Государственная пограничная служба Украины. Начальник Южного регионального управления генерал-майор Юрий Петрив показал Баффету результаты инженерного обустройства государственной границы и рассказал о повседневных задачах пограничников.

Баффет протестировал переданную технику

Особое внимание во время встречи было уделено специальной технике, которую американский филантроп ранее передал украинским пограничникам. Баффет получил возможность лично проверить ее работу непосредственно на границе.

В конце встречи Юрий Петров поблагодарил Говарда Баффета за поддержку Украины и техническую помощь пограничным отрядам Южного регионального управления. По его словам, эта помощь способствует укреплению безопасности государственной границы.

Предыдущие поездки Говарда Баффета в Украину

В июне 2026 года Говард Баффет принял участие в эвакуации четырёх жителей Купянского района Харьковской области. Среди них были люди, нуждавшиеся в помощи с выездом из опасного района из-за постоянных российских обстрелов.

Эвакуацию провели полицейские подразделения "Белый Ангел" совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и полицейскими Купянского районного отдела полиции.

Как писал OBOZ.UA, в январе 2026 года Говард Баффет посетил прифронтовой Херсон, который регулярно подвергается российским обстрелам. Американский меценат побывал в одной из подземных больниц города, пообщался с врачами и пациентами и увидел, в каких условиях работает медицинская система прифронтового города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!