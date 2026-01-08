Меценат Говард Баффет посетил Херсон: побывал в подземной больнице и на детском празднике. Фото

Американский бизнесмен и меценат Говард Баффетт посетил прифронтовой Херсон, который постоянно находится под ударами РФ. Он побывал в одной из подземных больниц города, где медики в безопасных условиях делают операции, там же люди выздоравливают после вмешательств.

Говард пообщался с ними, поддержал врачей и пациентов. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в Facebook.

По его словам, Баффет в Херсоне увидел, в каких непростых условиях сегодня работает медицинская система прифронтового города.

Отдельной частью встречи стало общение американца с маленькими херсонцами, которое состоялось благодаря ОС "Объединенные любовью к детям". Говард Баффет посетил кружки, где занимаются дети, передал им подарки.

Гость подарил им искренние эмоции и внимание, в которых нуждаются украинцы, растущие под постоянной угрозой обстрелов. После этого принял участие в детском новогоднем празднике.

"Для Херсона чрезвычайно важна такая поддержка и личное присутствие людей, которые не боятся приезжать в прифронтовой город, видеть реальность собственными глазами и быть рядом с нашими жителями. Спасибо Говарду Баффету за поддержку Херсона, за человечность и за веру в нашу громаду", – написал Шанько.

Ранее, в декабре прошлого года, меценат Говард Баффет посетил территории вблизи прифронтового Купянска, где российская армия не прекращает обстрелы. Он совершил поездку вместе со спецподразделением "Белый Ангел".

Накануне фонд бизнесмена предоставил бронированное авто для эвакуации гражданских на Харьковщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре прошлого года американская актриса Анджелина Джоли приехала с тайным визитом в Украину. Звезда побывала очень близко к линии фронта, а именно в городе Херсон.

