Американский меценат Говард Баффет присоединился к эвакуации четырех жителей Купянщины. Фото
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Американский благотворитель Говард Баффет присоединился к проведению эвакуационных мероприятий в Харьковской области. Он поддержал работу правоохранителей, которые вывезли в более безопасное место четырех жителей одного из населенных пунктов Купянского района.
Среди эвакуированных было двое маломобильных граждан. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Эвакуацию провели полицейские подразделения "Белый Ангел" совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и полицейскими Купянского районного отдела полиции.
"Эвакуированные граждане потеряли свои дома вследствие вражеских обстрелов со стороны российских войск. Благодаря профессиональным и слаженным действиям полицейских операция прошла успешно. В настоящее время все эвакуированные находятся в безопасном месте и получают необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Полиция Харьковской области продолжает проводить эвакуационные мероприятия в населенных пунктах, находящихся под постоянной угрозой атак со стороны РФ.
Как сообщал OBOZ.UA, американский бизнесмен и меценат Говард Баффет посетил прифронтовой Херсон, который постоянно подвергается ударам со стороны РФ. Он побывал в одной из подземных больниц города, где медики в безопасных условиях проводят операции, там же люди выздоравливают после вмешательств.
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