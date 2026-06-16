Американский меценат Говард Баффет присоединился к эвакуации четырех жителей Купянщины. Фото

Американский благотворитель Говард Баффет присоединился к проведению эвакуационных мероприятий в Харьковской области. Он поддержал работу правоохранителей, которые вывезли в более безопасное место четырех жителей одного из населенных пунктов Купянского района.

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Среди эвакуированных было двое маломобильных граждан. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Эвакуацию провели полицейские подразделения "Белый Ангел" совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и полицейскими Купянского районного отдела полиции.

"Эвакуированные граждане потеряли свои дома вследствие вражеских обстрелов со стороны российских войск. Благодаря профессиональным и слаженным действиям полицейских операция прошла успешно. В настоящее время все эвакуированные находятся в безопасном месте и получают необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Полиция Харьковской области продолжает проводить эвакуационные мероприятия в населенных пунктах, находящихся под постоянной угрозой атак со стороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, американский бизнесмен и меценат Говард Баффет посетил прифронтовой Херсон, который постоянно подвергается ударам со стороны РФ. Он побывал в одной из подземных больниц города, где медики в безопасных условиях проводят операции, там же люди выздоравливают после вмешательств.

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