Куда отправляют военных, вернувшихся из СОЧ: объяснение Генштаба
При переводе военных из СОЧ (самовольное оставление воинской части) батальоны резерва не учитывают рекомендательные письма от частей обеспечения и направляют их в подразделения приоритетного комплектования. Вместе с тем обращения от боевых бригад, нуждающихся в доукомплектовании, продолжают принимать и учитывать.
Таким образом подход к рекомендациям зависит от типа подразделения, которое их предоставляет. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отвечая на запрос "hromadske".
"Общая система комплектования ВС Украины построена так, что в первую очередь доукомплектовываются воинские части боевого состава", – отметили в Генштабе.
При этом там не уточнили, какие именно подразделения сейчас входят в этот список.
Когда СОЧ военного может считаться прекращенным
Стоит отметить, что обращение военнослужащего, самовольно оставившего часть, в органы военной специализированной прокуратуры с целью урегулирования дальнейшего прохождения службы может свидетельствовать о прекращении правонарушения.
В Верховном Суде отметили, что при определении завершенности такого деяния учитывается не только факт отсутствия, но и дальнейшее поведение военного. В частности, намерение официально урегулировать вопрос службы через прокуратуру имеет существенное значение и может указывать на прекращение продолжающегося преступления.
Как писал OBOZ.UA, ранее генпрокуратура Украины убрала из открытой статистики данные о самовольном оставлении части и дезертирстве. Решение приняли из-за войны и роста угроз ИПСО против Украины, поскольку публикация таких показателей может навредить обороноспособности и быть использованной противником.
